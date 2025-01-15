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О великих историях любви начнут рассказывать в Белинке
Кадр из фильма «Ромео и Джульетта» Франко Дзеферелли
На следующей неделе, 22 января, в Литературной гостиной Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского пройдёт первая лекция из нового цикла, посвященная великим литературным историям любви. Темой январского рассказа станут два произведения, оставившие неизгладимый след в мировой культуре.
Первая лекция будет посвящена легенде о Тристане и Изольде и шекспировской трагедии Ромео и Джульетты. Эти произведения, созданные в разные эпохи, связаны общей темой – всепоглощающей любви, обреченной на трагический финал. От лектора, доцента и заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы УрФУ Ларисы Назаровой, посетители библиотеки узнают, почему средневековая легенда о Тристане и Изольде до сих пор считается литературным феноменом, и под новым углом взглянуть на неувядающую пьесу английского драматурга. Также будет проанализирована связь между образами Тристана и Изольды и шекспировскими героями, ставшими символом любви в мировой литературе.
Начало лекции запланировано на 18:00. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация в онлайн-формате.
Первая лекция будет посвящена легенде о Тристане и Изольде и шекспировской трагедии Ромео и Джульетты. Эти произведения, созданные в разные эпохи, связаны общей темой – всепоглощающей любви, обреченной на трагический финал. От лектора, доцента и заведующей кафедрой русской и зарубежной литературы УрФУ Ларисы Назаровой, посетители библиотеки узнают, почему средневековая легенда о Тристане и Изольде до сих пор считается литературным феноменом, и под новым углом взглянуть на неувядающую пьесу английского драматурга. Также будет проанализирована связь между образами Тристана и Изольды и шекспировскими героями, ставшими символом любви в мировой литературе.
Начало лекции запланировано на 18:00. Вход бесплатный, но необходима предварительная регистрация в онлайн-формате.
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