Ледовый городок в Екатеринбурге завершил свою работу

Владислав Постников © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге сегодня, 19 января завершил свою работу новогодний ледовый городок 2024/2025. Он проработал 23 дня и обошёлся городскому бюджету в 24,4 млн рублей. Таким образом, один день работы городка стоил для горожан чуть более миллиона рублей.В этом году впервые в истории города ледовый городок разместили не на площади 1905 года, а в Историческом сквере, ниже плотины Городского пруда. И впервые за 18 лет на городок, помимо толп народа, свалились и погодные испытания — первая декада января вышла самой тёплой с 2007 года, несколько дней стояла температура выше 0 градусов Цельсия. Из-за оттепели в городке пришлось срочно реставрировать горки, скульптуры, стены и арки изо льда — рабочие заливали конструкции водой и поправляли иллюминацию, что было обусловлено ещё и соображениями безопасности.По сложившейся традиции в последний день работы городка прошёл фестиваль «Ледовый штурм» — дети разрисовали элементы городка, а альпинисты устроили подъём на ледовую стену с помощью специального снаряжения.Каток, который открылся на площади 1905 года вместо привычного ледового городка, проработает до 16 февраля.