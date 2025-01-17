Возрастное ограничение 18+
Роспотребнадзор Свердловской области проверил качество воды в купелях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Как сообщает Роспотребнадзор Свердловской области, вода в ряде купелей региона соответствует гигиеническим требованиям и готова принять крещенских купальщиков.
Список купелей:[center][/center]
Алапаевск
- р. Нейва, городской пруд в 30 м от западного берега р. Нейва.
МО Алапаевское
- р. Синячиха, Верхнесинячихинский пруд в 50 м от восточного берега,
- р. Федосиха, пруд в д. Федосиха в 20 м от восточного берега р. Федосиха,
- р. Ница, пруд в с. Голубковское в 30 м от западного берега р. Ница,
- р. Нейва, пруд в с. Кировское в 30 м от восточного берега р. Нейва.
Карпинский ГО
- Известковый карьер, 10 м западного берега.
Североуральский ГО
- Колонгинское водохранилище, в районе городского пляжа.
Талицкий ГО
- Ургинский пруд.
Екатеринбург
- Акватория водоема «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр),
- карьер в микрорайоне Елизавет, г. Екатеринбург, Базальтовый, 8.
ГО Красноуфимск
- р. Уфа, г. Красноуфимск напротив д. 56 по ул. Красных партизан, между ул. Рогозинниковых и пер. Пролетарский.
МО Красноуфимский округ
- с. Сарсы Вторые, р. Еманзельга.
Артинский ГО
- р. Уфа, рядом с жилым домом с. Пристань, ул. Чапаева, д. 29.
Кушвинский ГО
- Восточная часть акватории Верхне-Баранчинского водохранилища.
ГО Богданович
- Богдановичский р-н, д. Паршина, ключ «Паршинский».
МО Ирбит
- купель на р. Ница (район старого городского пляжа).
Полевской ГО
- р. Чусовая, п. Станционный Полевской, Левобережная, 18а.
Сысертский ГО
- Верхне-Сысертское водохранилище, п. Гринвальд,
- Верхне-Сысертское водохранилище, б/о "Финский залив",
- пруд Источек, п. Большой Исток,
- Сысертское водохранилище, СНТ "Сосновый бор", западнее с. Кашино 1 км
- запруда у родника в с. Новоипатово.
Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что после дополнительного обследования воды в водоеме «Калиновский разрез» на улице Фрезеровщиков было выявлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. В связи с этим водоём исключили из списка безопасных для крещенского купания.
Список купелей:[center][/center]
Алапаевск
- р. Нейва, городской пруд в 30 м от западного берега р. Нейва.
МО Алапаевское
- р. Синячиха, Верхнесинячихинский пруд в 50 м от восточного берега,
- р. Федосиха, пруд в д. Федосиха в 20 м от восточного берега р. Федосиха,
- р. Ница, пруд в с. Голубковское в 30 м от западного берега р. Ница,
- р. Нейва, пруд в с. Кировское в 30 м от восточного берега р. Нейва.
Карпинский ГО
- Известковый карьер, 10 м западного берега.
Североуральский ГО
- Колонгинское водохранилище, в районе городского пляжа.
Талицкий ГО
- Ургинский пруд.
Екатеринбург
- Акватория водоема «Талые воды» (Новокольцовский тракт, 10-й километр),
- карьер в микрорайоне Елизавет, г. Екатеринбург, Базальтовый, 8.
ГО Красноуфимск
- р. Уфа, г. Красноуфимск напротив д. 56 по ул. Красных партизан, между ул. Рогозинниковых и пер. Пролетарский.
МО Красноуфимский округ
- с. Сарсы Вторые, р. Еманзельга.
Артинский ГО
- р. Уфа, рядом с жилым домом с. Пристань, ул. Чапаева, д. 29.
Кушвинский ГО
- Восточная часть акватории Верхне-Баранчинского водохранилища.
ГО Богданович
- Богдановичский р-н, д. Паршина, ключ «Паршинский».
МО Ирбит
- купель на р. Ница (район старого городского пляжа).
Полевской ГО
- р. Чусовая, п. Станционный Полевской, Левобережная, 18а.
Сысертский ГО
- Верхне-Сысертское водохранилище, п. Гринвальд,
- Верхне-Сысертское водохранилище, б/о "Финский залив",
- пруд Источек, п. Большой Исток,
- Сысертское водохранилище, СНТ "Сосновый бор", западнее с. Кашино 1 км
- запруда у родника в с. Новоипатово.
Ранее пресс-служба администрации Екатеринбурга сообщила, что после дополнительного обследования воды в водоеме «Калиновский разрез» на улице Фрезеровщиков было выявлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим нормам. В связи с этим водоём исключили из списка безопасных для крещенского купания.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Одной крещенской купелью в Екатеринбурге стало меньше
17 января 2025
17 января 2025