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В Екатеринбурге стартовал этап Гран-При России по быстрым шахматам и блицу
Фото: Федерация шахмат Свердловской области
С 17 по 19 января в Екатеринбурге проходит Мемориал Д. С. Щербина 2025 — этап Гран-при России по блицу и быстрым шахматам.
Как сообщает Федерация шахмат Свердловской области, на соревнование зарегистрировались более 500 участников из 29 регионов России, среди которых — ведущие шахматисты мира. Среди участников — Владислав Артемьев, входящий в ТОП-10 лучших игроков мира в блице и рапиде, а также известные шахматисты Александр Шиманов, Максим Матлаков и Давид Паравян.
В каждом из двух турниров участвуют 26 гроссмейстеров и около 40 международных мастеров и мастеров ФИДЕ. Игроки будут соревноваться не только за выход в финал Гран-при России, но и за призовой фонд в размере более 800 тысяч рублей.
Как сообщает Федерация шахмат Свердловской области, на соревнование зарегистрировались более 500 участников из 29 регионов России, среди которых — ведущие шахматисты мира. Среди участников — Владислав Артемьев, входящий в ТОП-10 лучших игроков мира в блице и рапиде, а также известные шахматисты Александр Шиманов, Максим Матлаков и Давид Паравян.
В каждом из двух турниров участвуют 26 гроссмейстеров и около 40 международных мастеров и мастеров ФИДЕ. Игроки будут соревноваться не только за выход в финал Гран-при России, но и за призовой фонд в размере более 800 тысяч рублей.
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