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Полмиллиона рублей выплатит красноуфимская котельная за детские ожоги
Фото: Вечерние Ведомости
В сентябре 2023 года в Красноуфимском районе произошел трагический случай. Семилетняя девочка проникла на неогороженную территорию предприятия и провалилась в горячую зольную кучу, образовавшуюся после выгрузки отходов из котельной. В результате одежда девочки загорелась, она получила сильные ожоги.
С травмами рук, ног и живота, охватившими около 20% тела, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Лечение длилось долго: сначала в стационаре больницы, затем дома. Из-за ожогов девочка не могла посещать школу и вести привычный образ жизни. Травма привела к ограничению подвижности правой руки, а на теле остались шрамы и рубцы.
В ходе прокурорского расследования происшествия было установлено, что котельная принадлежит МУП «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский округ. Территория предприятия не была огорожена и не имела предупредительных знаков, поэтому доступ к ней был открыт для посторонних. С доказательствами этого прокуратура, представляя интересы пострадавшей, обратилась в Красноуфимский районный суд с иском о взыскании с МУП «Энергосервис» компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объёме.
Ответчик, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, настаивая на том, что предприятие не несет ответственности за случившееся. Представители «Энергосервиса» утверждали, что в происшествии виновата сама девочка, проявившая неосторожность. Однако суд апелляционной инстанции постановил, что семилетний ребёнок не мог осознавать степень опасности. Решение о компенсации в размере 500 тысяч рублей было оставлено без изменений, изменён был лишь размер государственной пошлины.
С травмами рук, ног и живота, охватившими около 20% тела, пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Лечение длилось долго: сначала в стационаре больницы, затем дома. Из-за ожогов девочка не могла посещать школу и вести привычный образ жизни. Травма привела к ограничению подвижности правой руки, а на теле остались шрамы и рубцы.
В ходе прокурорского расследования происшествия было установлено, что котельная принадлежит МУП «Энергосервис» муниципального образования Красноуфимский округ. Территория предприятия не была огорожена и не имела предупредительных знаков, поэтому доступ к ней был открыт для посторонних. С доказательствами этого прокуратура, представляя интересы пострадавшей, обратилась в Красноуфимский районный суд с иском о взыскании с МУП «Энергосервис» компенсации морального вреда в размере 500 тысяч рублей. Суд признал исковые требования обоснованными и удовлетворил их в полном объёме.
Ответчик, не согласившись с решением, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд, настаивая на том, что предприятие не несет ответственности за случившееся. Представители «Энергосервиса» утверждали, что в происшествии виновата сама девочка, проявившая неосторожность. Однако суд апелляционной инстанции постановил, что семилетний ребёнок не мог осознавать степень опасности. Решение о компенсации в размере 500 тысяч рублей было оставлено без изменений, изменён был лишь размер государственной пошлины.
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