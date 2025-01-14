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В одном из десяти свердловских пожаров четверга погиб человек

20.04 Пятница, 17 января 2025
Фото: Вечерние Ведомости
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Всего 10 пожаров произошло на территории Свердловской области за прошлые сутки, согласно сводке МЧС России. Это ощутимо меньше среднего январского показателя, и четверг 16 января можно считать относительно спокойным днём для пожарных. Но без трагедий всё же не обошлось.

Женщина погибла в Екатеринбурге в результате возгорания её собственной квартиры. Случилось это на улице Вильгельма де Генина, на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Как выяснили впоследствии пожарные дознаватели, к возникновению пожара привели действия самой погибшей — она неосторожно обращалась с источником открытого огня. А самое обидное, что пожар был не столь уж катастрофически масштабным. Огонь охватил всего пять квадратных метров и на его тушение профессионалам понадобилось всего 17 минут.

Пожар заметно крупнее (зато без трагедий) произошёл вчера в другой части Екатеринбурга — на территории садоводческого товарищества «Змеиная горка», что на улице Чистой. Там огонь возник на горе мусора в неэксплуатируемом строении и распространился на площадь в 30 квадратных метров. На вызов выезжали восемь огнеборцев, и справились с огнём за 35 минут.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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11:46 В Екатеринбурге стартовал сбор предложений по благоустройству общественных пространств
11:31 СК сообщает об убийстве во время застолья в Каменске-Уральском
11:07 На фоне нехватки рабочей силы екатеринбургских школьников стали привлекать к уборке снега
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