В одном из десяти свердловских пожаров четверга погиб человек

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Всего 10 пожаров произошло на территории Свердловской области за прошлые сутки, согласно сводке МЧС России. Это ощутимо меньше среднего январского показателя, и четверг 16 января можно считать относительно спокойным днём для пожарных. Но без трагедий всё же не обошлось.Женщина погибла в Екатеринбурге в результате возгорания её собственной квартиры. Случилось это на улице Вильгельма де Генина, на третьем этаже девятиэтажного жилого дома. Как выяснили впоследствии пожарные дознаватели, к возникновению пожара привели действия самой погибшей — она неосторожно обращалась с источником открытого огня. А самое обидное, что пожар был не столь уж катастрофически масштабным. Огонь охватил всего пять квадратных метров и на его тушение профессионалам понадобилось всего 17 минут.Пожар заметно крупнее (зато без трагедий) произошёл вчера в другой части Екатеринбурга — на территории садоводческого товарищества «Змеиная горка», что на улице Чистой. Там огонь возник на горе мусора в неэксплуатируемом строении и распространился на площадь в 30 квадратных метров. На вызов выезжали восемь огнеборцев, и справились с огнём за 35 минут.