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В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП

17.51 Суббота, 18 января 2025
Фото: УГИБДД по Свердловской области
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Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства двух аварий со смертельным исходом, произошедших в регионе.

Как сообщили в УГИБДД региона, первое ДТП случилось в Новоуральске на улице Автозаводской, возле дома №8. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погиб водитель одного из них. По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. Медики скорой помощи сообщили, что мужчина скончался спустя 40–50 минут после столкновения, вероятно, от сердечного приступа.

Вторая авария произошла на 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. От полученных травм водитель ВАЗа погиб на месте. Движение на участке временно ограничено, экипажи ДПС организовали объезд по встречной полосе в сторону дублера Сибирского тракта.

В настоящее время ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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20:53 О великих историях любви начнут рассказывать в Белинке
20:04 В одном из десяти свердловских пожаров четверга погиб человек
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19:09 Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасности возле крещенских купелей
18:10 Ночное похолодание до -25 ожидается в Свердловской области
17:42 Жителям екатеринбургского посёлка Северка обещают провести газопровод
17:02 Прокуратура наведалась с проверкой в североуральскую школу после конфликта учащихся
16:33 Две новых остановки появятся на улицах Екатеринбурга
16:01 В Екатеринбурге 15-летний юноша погиб после падения с 29-го этажа
15:34 Свердловское УГИБДД раскритиковало уборку дорог после снегопадов
15:02 В Екатеринбурге суд взыскал с местного жителя его «премию» в 34,2 миллиона рублей
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