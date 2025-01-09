В Свердловской области расследуют два смертельных ДТП

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Сотрудники ГИБДД Свердловской области выясняют обстоятельства двух аварий со смертельным исходом, произошедших в регионе.Как сообщили в УГИБДД региона, первое ДТП случилось в Новоуральске на улице Автозаводской, возле дома №8. Столкнулись два легковых автомобиля. В результате происшествия погиб водитель одного из них. По предварительной версии, причиной аварии стало несоблюдение безопасной дистанции. Медики скорой помощи сообщили, что мужчина скончался спустя 40–50 минут после столкновения, вероятно, от сердечного приступа.Вторая авария произошла на 10-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) в Октябрьском районе. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota RAV4. От полученных травм водитель ВАЗа погиб на месте. Движение на участке временно ограничено, экипажи ДПС организовали объезд по встречной полосе в сторону дублера Сибирского тракта.В настоящее время ведутся следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.