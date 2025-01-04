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В Екатеринбурге отметят Всемирный день логики: лекция о собаках и мастер-класс для любителей рассуждений
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ельцин Центр и uAnalyzeCon приглашают жителей Екатеринбурга и гостей города на празднование Всемирного дня логики, который отмечается 14 января.
Программа включает научно-популярную лекцию и мастер-класс, которые помогут лучше понять, как логика проявляется в повседневной жизни и истории.
Лев Ламберов, кандидат философских наук и специалист в области философии математики, расскажет об эпизоде из истории логики. На лекции «Как один король своих собак силлогистике "обучил"» вы узнаете, почему философов на протяжении двух тысяч лет интересовал вопрос: способны ли собаки мыслить логически? Внимание будет уделено дебатам XVII века в Кембриджском университете, в которых участвовали король Яков I и Чарльз, принц Уэльский.
Команда экспертов — Алексей Кислов, Ольга Козырева и Илья Гущин — проведёт мастер-класс «Как перестать бояться логики и полюбить правильные рассуждения». Участники научатся распознавать логические ошибки, избегать коммуникативных уловок и строить аргументы даже при недостатке информации.
Мероприятие пройдёт 14 января в медиазале Ельцин Центра. Начало в 19:00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
Программа включает научно-популярную лекцию и мастер-класс, которые помогут лучше понять, как логика проявляется в повседневной жизни и истории.
Лев Ламберов, кандидат философских наук и специалист в области философии математики, расскажет об эпизоде из истории логики. На лекции «Как один король своих собак силлогистике "обучил"» вы узнаете, почему философов на протяжении двух тысяч лет интересовал вопрос: способны ли собаки мыслить логически? Внимание будет уделено дебатам XVII века в Кембриджском университете, в которых участвовали король Яков I и Чарльз, принц Уэльский.
Команда экспертов — Алексей Кислов, Ольга Козырева и Илья Гущин — проведёт мастер-класс «Как перестать бояться логики и полюбить правильные рассуждения». Участники научатся распознавать логические ошибки, избегать коммуникативных уловок и строить аргументы даже при недостатке информации.
Мероприятие пройдёт 14 января в медиазале Ельцин Центра. Начало в 19:00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.
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