В Екатеринбурге отметят Всемирный день логики: лекция о собаках и мастер-класс для любителей рассуждений

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Ельцин Центр и uAnalyzeCon приглашают жителей Екатеринбурга и гостей города на празднование Всемирного дня логики, который отмечается 14 января.Программа включает научно-популярную лекцию и мастер-класс, которые помогут лучше понять, как логика проявляется в повседневной жизни и истории.Лев Ламберов, кандидат философских наук и специалист в области философии математики, расскажет об эпизоде из истории логики. На лекции «Как один король своих собак силлогистике "обучил"» вы узнаете, почему философов на протяжении двух тысяч лет интересовал вопрос: способны ли собаки мыслить логически? Внимание будет уделено дебатам XVII века в Кембриджском университете, в которых участвовали король Яков I и Чарльз, принц Уэльский.Команда экспертов — Алексей Кислов, Ольга Козырева и Илья Гущин — проведёт мастер-класс «Как перестать бояться логики и полюбить правильные рассуждения». Участники научатся распознавать логические ошибки, избегать коммуникативных уловок и строить аргументы даже при недостатке информации.Мероприятие пройдёт 14 января в медиазале Ельцин Центра. Начало в 19:00. Вход свободный, но требуется предварительная регистрация.