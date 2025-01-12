В Свердловской области «ЛизаАлерт» объявила набор волонтёров для работы с ориентировками в сети

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Отряд «ЛизаАлерт Свердловской области» начал набор добровольцев для помощи в распространении ориентировок о пропавших людях. Важная часть любого поиска — максимальное привлечение внимания к ориентировкам. Как отмечают в отряде, именно благодаря репостам в социальных сетях часто удаётся найти потерявшихся.Волонтёры, которые решат присоединиться к отряду, смогут помочь в любое время и из любого места. Не требуется рабочее место или участие в поисковых выездах. Сделать репост можно в дороге, на работе или дома — с телефона, компьютера или планшета. Чем больше людей увидят ориентировку, тем выше шансы на успешный исход поисков.В «ЛизаАлерт» подчёркивают, что даже случайный очевидец, увидевший ориентировку в соцсетях, может стать ключом к спасению человека. Важно, чтобы репосты ориентировок распространялись как можно шире.Если вы хотите присоединиться к группе репостов отряда «ЛизаАлерт Свердловской области», узнать больше и пройти обучение, подробности можно найти в официальных сообществах организации.