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В Свердловской области откроется 11 пунктов приёма старых елей
Фото: «Спецавтобаза»
В Свердловской области заработает 11 мобильных пунктов «Спецавтобазы», в которых будут принимать новогодние ели. Шесть из них будут работать в Екатеринбурге.
В Екатеринбурге пункты приёмы будут по адресам:
– Лучистая, 2 (18 января);
– Лучистая, 4 (18 января);
– Счастливая, 8 (18 января);
– Краснолесья, 117 (18 и 19 января);
– Краснолесья, 143 (18 и 19 января);
– Академика Парина, 42 «А» (18 и 19 января).
В Верхней Пышме:
– Орджоникидзе, 18 (15-20 января);
– Успенский проспект, 127 (15-20 января);
– Петрова, 34 «Б» (по 15 января).
В Среднеуральске:
– Калинина, 14 (по 15 января).
В Берёзовском:
– Строителей, 33 «Б» (19 января).
Также с 15 по 20 января представители регионального оператора по вывозу мусора будут забирать старые деревья с контейнерных площадок отдельными рейсами. Чтобы специалисты организации их забрали, нужно оставить ель в отсеке для крупногабаритных отходов. предварительно распилив или сломав ствол дерева – его высота не должна превышать полтора метра.
В частный сектор, где действует помешковый сбор мусора, специалисты «Спецавтобазы» будут приезжать по заявке, которую можно оставить через мессенджеры WhatsApp или Telegram по номеру: +7 (912) 690-07-00.
Все собранные растения отправят на переработку.
В Екатеринбурге пункты приёмы будут по адресам:
– Лучистая, 2 (18 января);
– Лучистая, 4 (18 января);
– Счастливая, 8 (18 января);
– Краснолесья, 117 (18 и 19 января);
– Краснолесья, 143 (18 и 19 января);
– Академика Парина, 42 «А» (18 и 19 января).
В Верхней Пышме:
– Орджоникидзе, 18 (15-20 января);
– Успенский проспект, 127 (15-20 января);
– Петрова, 34 «Б» (по 15 января).
В Среднеуральске:
– Калинина, 14 (по 15 января).
В Берёзовском:
– Строителей, 33 «Б» (19 января).
Также с 15 по 20 января представители регионального оператора по вывозу мусора будут забирать старые деревья с контейнерных площадок отдельными рейсами. Чтобы специалисты организации их забрали, нужно оставить ель в отсеке для крупногабаритных отходов. предварительно распилив или сломав ствол дерева – его высота не должна превышать полтора метра.
В частный сектор, где действует помешковый сбор мусора, специалисты «Спецавтобазы» будут приезжать по заявке, которую можно оставить через мессенджеры WhatsApp или Telegram по номеру: +7 (912) 690-07-00.
Все собранные растения отправят на переработку.
«Их раздробят в щепу, которую впоследствии будут использовать для нужд предприятия. В прошлом году "Спецавтобаза" переработала 4700 елей»,
– рассказали в организации.
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