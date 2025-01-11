В Свердловской области откроется 11 пунктов приёма старых елей





– рассказали в организации. «Их раздробят в щепу, которую впоследствии будут использовать для нужд предприятия. В прошлом году "Спецавтобаза" переработала 4700 елей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Свердловской области заработает 11 мобильных пунктов «Спецавтобазы», в которых будут принимать новогодние ели. Шесть из них будут работать в Екатеринбурге.В Екатеринбурге пункты приёмы будут по адресам:В Верхней Пышме:В Среднеуральске:В Берёзовском:Также с 15 по 20 января представители регионального оператора по вывозу мусора будут забирать старые деревья с контейнерных площадок отдельными рейсами. Чтобы специалисты организации их забрали, нужно оставить ель в отсеке для крупногабаритных отходов. предварительно распилив или сломав ствол дерева – его высота не должна превышать полтора метра.В частный сектор, где действует помешковый сбор мусора, специалисты «Спецавтобазы» будут приезжать по заявке, которую можно оставить через мессенджеры WhatsApp или Telegram по номеру: +7 (912) 690-07-00.Все собранные растения отправят на переработку.