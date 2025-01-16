МЧС закрыло три нелегальные купели в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В ночь на 19 января в Свердловской области завершились основные крещенские купания. В этом году для купаний было организовано 71 место, на каждом из которых дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции.Параллельно сотрудники чрезвычайного ведомства патрулировали водоёмы для выявления несанкционированных купелей. В Екатеринбурге ликвидировали две нелегальные купели — на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду. Ещё одну обнаружили и закрыли на реке Шаля в Шалинском городском округе.По данным МЧС региона, мероприятия прошли без происшествий, а количество участников превысило 9 тысяч человек.