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МЧС закрыло три нелегальные купели в Свердловской области
Фото: МЧС России по Свердловской области
В ночь на 19 января в Свердловской области завершились основные крещенские купания. В этом году для купаний было организовано 71 место, на каждом из которых дежурили спасатели, медики и сотрудники полиции.
Параллельно сотрудники чрезвычайного ведомства патрулировали водоёмы для выявления несанкционированных купелей. В Екатеринбурге ликвидировали две нелегальные купели — на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду. Ещё одну обнаружили и закрыли на реке Шаля в Шалинском городском округе.
По данным МЧС региона, мероприятия прошли без происшествий, а количество участников превысило 9 тысяч человек.
Параллельно сотрудники чрезвычайного ведомства патрулировали водоёмы для выявления несанкционированных купелей. В Екатеринбурге ликвидировали две нелегальные купели — на озере Шарташ и Верх-Исетском пруду. Ещё одну обнаружили и закрыли на реке Шаля в Шалинском городском округе.
По данным МЧС региона, мероприятия прошли без происшествий, а количество участников превысило 9 тысяч человек.
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