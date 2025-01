Коллекция виниловых пластинок The Beatles выставлена на продажу в Екатеринбурге за 65,5 тысячи рублей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

16 января — особая дата для поклонников The Beatles. Именно в этот день в 1957 году в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», где начался путь к славе Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра. В память об этом событии специалисты Авито собрали подборку товаров, связанных с группой.Самым дорогим лотом подборки стала коллекция из 13 виниловых пластинок, выпущенных в 1978 году в Германии. Она выставлена на продажу в Екатеринбурге за 65,5 тысячи рублей.Тем, кто предпочитает компактные форматы, предлагается коллекция CD-дисков «Across The Universe Again». В наборе 15 дисков. Стоимость составляет 50 тысяч рублей.Поклонники истории группы могут обратить внимание на памятные монеты, посвящённые первому выступлению The Beatles в США в феврале 1964 года. На Авито можно найти одну из таких монет за 3 тысячи рублей.Для коллекционеров-филателистов в подборке представлен редкий лот — почтовые марки с изображением участников группы. Это первый случай, когда британский музыкальный коллектив оказался увековечен на марках Королевской почты. Комплект из 10 марок предлагается за 3 тысячи рублей.