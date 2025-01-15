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СК выясняет обстоятельства травмирования девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском

16.43 Суббота, 18 января 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Следственный отдел Каменск-Уральского начал проверку по факту травмирования ребёнка на горнолыжном комплексе «Богатырёк». Инцидент произошёл вечером 17 января, когда девочка занималась с инструктором, осваивая катание на сноуборде.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи проверяют, могли ли быть нарушены требования безопасности, предусмотренные статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

В ходе проверки следствие СКР выясняет все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки, выполняются иные мероприятия. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение,

— уточнили в СК


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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14:35 Роспотребнадзор Свердловской области проверил качество воды в купелях
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12:20 В Екатеринбурге покажут спектакль «Мрамор» с трансляцией из квартиры Бродского
11:25 В Крещенские дни на дорогах Свердловской области будут патрулировать 350 экипажей ДПС
11:06 В Екатеринбурге мошенники похитили у жителей более 16 миллионов рублей за неделю
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19:09 Свердловские спасатели напомнили о правилах безопасности возле крещенских купелей
18:10 Ночное похолодание до -25 ожидается в Свердловской области
17:42 Жителям екатеринбургского посёлка Северка обещают провести газопровод
17:02 Прокуратура наведалась с проверкой в североуральскую школу после конфликта учащихся
16:33 Две новых остановки появятся на улицах Екатеринбурга
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15:34 Свердловское УГИБДД раскритиковало уборку дорог после снегопадов
15:02 В Екатеринбурге суд взыскал с местного жителя его «премию» в 34,2 миллиона рублей
14:22 На прикурившего от Вечного огня жителя Ирбита завели уголовное дело
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