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СК выясняет обстоятельства травмирования девочки на горнолыжном комплексе в Каменске-Уральском
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный отдел Каменск-Уральского начал проверку по факту травмирования ребёнка на горнолыжном комплексе «Богатырёк». Инцидент произошёл вечером 17 января, когда девочка занималась с инструктором, осваивая катание на сноуборде.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи проверяют, могли ли быть нарушены требования безопасности, предусмотренные статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшую доставили в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Следователи проверяют, могли ли быть нарушены требования безопасности, предусмотренные статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).
В ходе проверки следствие СКР выясняет все обстоятельства инцидента, принимаются меры к установлению и опросу очевидцев происшествия, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью девочки, выполняются иные мероприятия. По итогам проверки Следственным комитетом будет принято процессуальное решение,
— уточнили в СК
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