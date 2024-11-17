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Международный день философии отметят в Ельцин Центре тройной интеллектуальной беседой
Фото: Вечерние Ведомости
На 21 ноября выпадает в 2024 году Международный день философии. Отметить его в Ельцин Центре решили тройной интеллектуальной беседой — выступлением трёх философов, которые пообщаются со слушателями.
«Чистая логика vs. тёмная докса: о чëм лгут сочинители парадоксов?» — так таинственно и увлекательно обозначена тема выступления одного из участников философского дня в Ельцин Центре, кандидата философских наук, специалиста в области логики Алексея Кислова. Специалист в области философии математики Илья Гущин выступит с лекцией под названием «Есть ли смысл в поисках смысла жизни?». Наконец, кандидат философских наук, специалист в области философии языка Ольга Козырева поразмышляет на тему «Стохастические попугаи в китайской комнате: почему битва между большими языковыми моделями и людьми ещё не закончена?». Их слушатели после каждого из докладов смогут задать вопросы докладчику или даже вступить с ним в дискуссию.
Такой интеллектуальный вечер к Международному дню философии в Ельцин Центре пройдёт вечером четверга, 21 ноября. Попасть на него может каждый желающий, пройдя регистрацию по ссылке. Начало в 19.00 в Образовательном центре на 3 этаже небоскрёба.
«Чистая логика vs. тёмная докса: о чëм лгут сочинители парадоксов?» — так таинственно и увлекательно обозначена тема выступления одного из участников философского дня в Ельцин Центре, кандидата философских наук, специалиста в области логики Алексея Кислова. Специалист в области философии математики Илья Гущин выступит с лекцией под названием «Есть ли смысл в поисках смысла жизни?». Наконец, кандидат философских наук, специалист в области философии языка Ольга Козырева поразмышляет на тему «Стохастические попугаи в китайской комнате: почему битва между большими языковыми моделями и людьми ещё не закончена?». Их слушатели после каждого из докладов смогут задать вопросы докладчику или даже вступить с ним в дискуссию.
Такой интеллектуальный вечер к Международному дню философии в Ельцин Центре пройдёт вечером четверга, 21 ноября. Попасть на него может каждый желающий, пройдя регистрацию по ссылке. Начало в 19.00 в Образовательном центре на 3 этаже небоскрёба.
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