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Годовая инфляция в Свердловской области почти достигла 7%
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В июне 2026 года в Свердловской области повысилась годовая инфляция и составила 6,94%, что практически на 1% выше, чем в среднем по стране. Такие данные приводит Уральское ГУ Банка России.
По данным регулятора, значительнее всего в июне – и в целом за год – подорожали услуги, в том числе зарубежного туризма и сотовой связи. В сегменте непродовольственных товаров основной вклад внесло заметное повышение цен на моторное топливо на АЗС некоторых компаний.
Цены на продовольственные товары выросли умеренно, в том числе благодаря росту производства отдельных продуктов питания.
Напомним, в последний раз годовая инфляция в Свердловской области была выше 7% в январе этого года. В мае она снизилась до 6,25%. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным регулятора, значительнее всего в июне – и в целом за год – подорожали услуги, в том числе зарубежного туризма и сотовой связи. В сегменте непродовольственных товаров основной вклад внесло заметное повышение цен на моторное топливо на АЗС некоторых компаний.
Цены на продовольственные товары выросли умеренно, в том числе благодаря росту производства отдельных продуктов питания.
«Рост цен в июне ускорился по сравнению с маем. В основном это произошло из-за временного снижения производства нефтепродуктов на некоторых НПЗ, вызванного ремонтами, а также ужесточения ценовой политики операторов сотовой связи»,
– отмечают в управлении.
Напомним, в последний раз годовая инфляция в Свердловской области была выше 7% в январе этого года. В мае она снизилась до 6,25%. Мероприятие для возрастной категории 18+
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