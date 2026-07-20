Годовая инфляция в Свердловской области почти достигла 7%

– отмечают в управлении.

«Рост цен в июне ускорился по сравнению с маем. В основном это произошло из-за временного снижения производства нефтепродуктов на некоторых НПЗ, вызванного ремонтами, а также ужесточения ценовой политики операторов сотовой связи»,