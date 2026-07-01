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СК сообщил о раскрытии убийства в 2001 году в Богдановиче
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет сообщил о завершении расследования уголовного дела об убийстве в Богдановиче, которое произошло почти 25 лет назад.
Обвинение предъявили ранее судимому жителю Верхней Пышмы, мужчине 1964 года рождения. Ему вменяют пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство, совершённое с особой жестокостью».
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 30 ноября 2001 года. По версии следствия, обвиняемый на почве личной неприязни пришёл с огнестрельным оружием в квартиру к потерпевшему, мужчине 1955 года рождения, и выстрелил в него. Через непродолжительное время мужчина скончался.
Сообщается, что это произошло на глазах несовершеннолетней дочери потерпевшего.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что уголовное дело удалось довести до конца «в результате непрекращающейся работы следователей и криминалистов СК России по преступлениям прошлых лет».
Уголовное дело с полной доказательственной базой уже передали в суд.
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Обвинение предъявили ранее судимому жителю Верхней Пышмы, мужчине 1964 года рождения. Ему вменяют пункт «д» части 2 статьи 105 УК РФ – «убийство, совершённое с особой жестокостью».
Инцидент, о котором идёт речь, произошёл 30 ноября 2001 года. По версии следствия, обвиняемый на почве личной неприязни пришёл с огнестрельным оружием в квартиру к потерпевшему, мужчине 1955 года рождения, и выстрелил в него. Через непродолжительное время мужчина скончался.
Сообщается, что это произошло на глазах несовершеннолетней дочери потерпевшего.
В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что уголовное дело удалось довести до конца «в результате непрекращающейся работы следователей и криминалистов СК России по преступлениям прошлых лет».
«В частности, осуществлены осмотры места происшествия, предметов и документов, допросы свидетелей и обвиняемого, очные ставки и обыски, проанализирована характеризующая документация. Проведены судебно-медицинские, физико-техническая, криминалистическая, психолого-психиатрическая экспертизы»,
– сказали в СК.
Уголовное дело с полной доказательственной базой уже передали в суд.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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