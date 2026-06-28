Осуждённые помогают разбирать завалы после смерча в Кушве

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Осуждённые-волонтёры УФИЦ №2 из Новой Туры подключились к ликвидации последствий разрушительного смерча в Кушве. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.В течение двух дней осуждённые помогали жителям пострадавшего города разбирать повреждённые строения, расчищать территорию и восстанавливать имущество.В ГУФСИН уточнили, что речь идёт об осуждённых из изолированного участка №2, функционирующего как исправительный центр ИК-13 в Верхней Туре.«Волонтёры УФИЦ №2 на постоянной основе оказывают посильную помощь жителям и учреждениям Верхней Туры, а также участникам специальной военной операции. Участие в таких мероприятиях даёт осуждённым возможность выразить сострадание, проявить неравнодушное отношение к окружающим, доказать своё исправление», — заявили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.Напомним, в Кушве по-прежнему действует режим ЧС. Мероприятие для возрастной категории 18+