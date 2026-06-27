В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай





– сказали в пресс-группе. «В результате дорожного происшествия женщина-пешеход с травмами госпитализирована в Центральную городскую больницу №4 для оказания медицинской помощи»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Во вторник, 30 июня, в Нижнем Тагиле около 18.00 возле пешеходного перехода в районе дома №20 по улице Менделеева под трамвай угодила 37-летняя женщина.По данным Госавтоинспекции Свердловской области, женщина пересекала дорогу вне пешеходной зоны.По словам водителя трамвая – 50-летней женщины, она не заметила пешехода, когда начала движение. Мероприятие для возрастной категории 18+