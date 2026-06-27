Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле женщина угодила под трамвай
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Во вторник, 30 июня, в Нижнем Тагиле около 18.00 возле пешеходного перехода в районе дома №20 по улице Менделеева под трамвай угодила 37-летняя женщина.
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, женщина пересекала дорогу вне пешеходной зоны.
По словам водителя трамвая – 50-летней женщины, она не заметила пешехода, когда начала движение. Мероприятие для возрастной категории 18+
По данным Госавтоинспекции Свердловской области, женщина пересекала дорогу вне пешеходной зоны.
«В результате дорожного происшествия женщина-пешеход с травмами госпитализирована в Центральную городскую больницу №4 для оказания медицинской помощи»,
– сказали в пресс-группе.
По словам водителя трамвая – 50-летней женщины, она не заметила пешехода, когда начала движение. Мероприятие для возрастной категории 18+
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