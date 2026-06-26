Авито расширил доступ к ИИ-ассистенту для профессиональных продавцов

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Технологическая платформа «Авито» расширила доступ к ИИ-ассистенту Ави Pro для представителей малого и среднего бизнеса. Как сообщили в компании, после полугодового закрытого тестирования она стала доступна 500 тысячам профессиональных продавцов, а до конца лета воспользоваться Ави Pro смогут все пользователи сервиса «Авито Pro». Сейчас ассистент бесплатна и встроена в личный кабинет.В «Авито» отмечают, что профессиональным продавцам зачастую приходится одновременно выполнять функции маркетолога, аналитика и копирайтера. Ави Pro помогает автоматизировать эти задачи: она анализирует всю воронку продаж — от показов объявлений в поисковой выдаче до контактов с покупателями, связывая каждый этап с влияющими на него факторами, включая содержание объявления, его позицию в поиске, цену и использование инструментов продвижения.«Продавцу на площадке приходится быть одновременно маркетологом, аналитиком и копирайтером, и в одиночку держать всё это под контролем тяжело. Ави Pro берёт эту рутину на себя. Один из примеров: описание каждого второго объявления, сгенерированного с помощью Ави Pro, не требует доработок и продавцы используют его без правок. Так мы видим ценность ассистента, довольны результатами тестов и готовы масштабировать ассистента дальше», — заявил управляющий директор по искусственному интеллекту «Авито» Андрей Рыбинцев.По данным компании, Ави Pro анализирует более 50 показателей как для всего аккаунта, так и для каждого объявления. При этом она использует не только общую аналитику платформы, но и данные конкретного продавца, благодаря чему может определить, на каком этапе снижается конверсия, и дать рекомендации, основанные на реальной статистике площадки.В основе Ави Pro лежит мультиагентная система искусственного интеллекта. В зависимости от запроса пользователя она может анализировать статистику объявлений, создавать и улучшать тексты, давать персональные рекомендации по продвижению и отвечать на вопросы по базе знаний платформы.В компании сообщили, что в дальнейшем Ави Pro научится самостоятельно отслеживать показатели аккаунта, предупреждать продавцов о проблемах и точках роста, а также работать сразу со всем каталогом объявлений. Кроме того, «Авито» продолжает тестировать ИИ-ассистента Ави для покупателей. Она помогает подбирать подходящие предложения по описанию задачи, сравнивать товары и разбираться в различиях между вариантами. В 2026 году компания планирует направить на развитие своих ИИ-ассистентов около 1 млрд рублей. Мероприятие для возрастной категории 18+