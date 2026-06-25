Авито запустил рейтинг торговых точек для выбора подработки

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Сервис «Авито Подработка» запустил профили и рейтинг торговых точек, которые позволяют пользователям заранее оценить условия работы на конкретной площадке перед выбором смены.Как сообщили в компании, новые инструменты пока работают в тестовом режиме и доступны части пользователей приложения «Авито» на Android (начиная с версии 225.5), а также в веб-версии платформы. Рейтинг торговой точки отображается как в карточке смены, так и в общей ленте предложений, что помогает пользователям заранее оценить место будущей подработки.Профиль торговой точки содержит информацию о маршруте до места работы, бытовых условиях, доступных сменах и оценках исполнителей, ранее работавших на этой площадке. В частности, пользователи могут узнать, есть ли на объекте микроволновая печь, чайник, холодильник, место для приема пищи и раздевалка. Также сервис позволяет сравнивать торговые точки как внутри одной компании, так и у разных заказчиков.Пользователи видят преимущества и недостатки конкретной площадки, отмеченные другими исполнителями после завершения смен. Все оценки публикуются анонимно и оставить их могут только пользователи, которые действительно выполнили работу.Рейтинг формируется на основе отзывов исполнителей именно о конкретной торговой точке, а не о компании в целом. При оценке учитываются качество обучения перед сменой, соответствие фактических задач описанию, взаимодействие с коллективом и бытовые условия — например, возможность сделать перерыв, переодеться или оставить личные вещи. Максимальная оценка составляет пять баллов.При расчете рейтинга учитываются отзывы, оставленные за последние 90 дней, при этом больший вес имеют более свежие оценки. По данным компании, это позволяет отражать актуальную ситуацию на площадке. Заказчики, в свою очередь, могут использовать рейтинг для анализа отзывов по своим объектам и улучшения условий работы.«При выборе подработки исполнителям важно понимать не только размер вознаграждения и график, но и реальные условия работы на конкретной точке, которых на нашей платформе уже более 4 000. Профили и рейтинг торговых точек повышают прозрачность выбора: пользователи получают доступ к актуальным оценкам и подробной информации о площадке, а компании — к регулярной обратной связи для улучшения условий на конкретных местах. Новые инструменты повышают доверие как пользователей сервиса, так и всей аудитории Авито, на которую ежемесячно заходят около 70 млн человек», — прокомментировал директор по продукту сервиса временной занятости «Авито Подработка» Тарас Мисковец. Мероприятие для возрастной категории 18+