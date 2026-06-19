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Умер экс-глава Свердловска и Екатеринбурга Юрий Новиков
При нём было построено много знаковых объектов, но депутаты отправили его в отставку
Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга
Бывший градоначальник скончался накануне, 26 июня, на 90-м году жизни, сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Уроженец города Кургана Челябинской области Новиков возглавлял горисполком Свердловска с декабря 1988 года (фактически приступил к руководству городским хозяйством после взрыва на Сортировке 4 октября 1988 года, когда его тяжело больной предшественник Павел Шаманов уже не мог в полной мере решать свалившиеся проблемы) по сентябрь 1991 года, и несколько минут – горисполком Екатеринбурга: народные депутаты на заседании горсовета 4 сентября отправили его в отставку сразу после рассмотрения вопроса о переименовании Свердловска в Екатеринбург.
В годы, когда город возглавлял Юрий Новиков, были введены в действие несколько важных объектов – новое здание Театра драмы, диагностический центр и родильный дом на Уралмаше, целый ряд школ, детских садов и поликлиник. Также, как отмечают в пресс-службе администрации, при Новикове принимались решения по льготам для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, для ветеранов войны в Афганистане, инвалидов детства.
При Юрии Новикове в городе был запущен метрополитен – последний в СССР. Строительство и пуск метро Новиков затем называл в числе своих самых важных достижений:
Свою отставку на заседании горсовета 4 сентября 1991 года Новиков называл незаконной – депутаты не могли этого делать, поскольку не было кворума: из 250 депутатов, по его словам, присутствовало максимум 105, а кроме того, ему даже не дали возможности отчитаться и ответить на вопросы.
После отставки Новикова на протяжении почти пяти месяцев горисполком Екатеринбурга возглавлял его заместитель Виктор Попов – до тех пор, как 30 января 1992 года президент Борис Ельцин своим указом не назначил во главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Попов, к слову, умер в тот же день, что и Новиков, только четыре года назад – 26 июня 2022 года.
Прощание Юрием Новиковым состоится 29 июня в 11.00, сообщили в администрации. Затем бывшего градоначальника похоронят на Широкореченском кладбище. Действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования родным и близким Юрия Новикова. Мероприятие для возрастной категории 18+
Уроженец города Кургана Челябинской области Новиков возглавлял горисполком Свердловска с декабря 1988 года (фактически приступил к руководству городским хозяйством после взрыва на Сортировке 4 октября 1988 года, когда его тяжело больной предшественник Павел Шаманов уже не мог в полной мере решать свалившиеся проблемы) по сентябрь 1991 года, и несколько минут – горисполком Екатеринбурга: народные депутаты на заседании горсовета 4 сентября отправили его в отставку сразу после рассмотрения вопроса о переименовании Свердловска в Екатеринбург.
В годы, когда город возглавлял Юрий Новиков, были введены в действие несколько важных объектов – новое здание Театра драмы, диагностический центр и родильный дом на Уралмаше, целый ряд школ, детских садов и поликлиник. Также, как отмечают в пресс-службе администрации, при Новикове принимались решения по льготам для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, для ветеранов войны в Афганистане, инвалидов детства.
При Юрии Новикове в городе был запущен метрополитен – последний в СССР. Строительство и пуск метро Новиков затем называл в числе своих самых важных достижений:
«Практически метро мы строили своими силами, на городских предприятиях организовали производство тюбингов, нестандартного оборудования, оснастки»,
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рассказывал бывший председатель горисполкома в 2016 году.
Свою отставку на заседании горсовета 4 сентября 1991 года Новиков называл незаконной – депутаты не могли этого делать, поскольку не было кворума: из 250 депутатов, по его словам, присутствовало максимум 105, а кроме того, ему даже не дали возможности отчитаться и ответить на вопросы.
После отставки Новикова на протяжении почти пяти месяцев горисполком Екатеринбурга возглавлял его заместитель Виктор Попов – до тех пор, как 30 января 1992 года президент Борис Ельцин своим указом не назначил во главу Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Попов, к слову, умер в тот же день, что и Новиков, только четыре года назад – 26 июня 2022 года.
Прощание Юрием Новиковым состоится 29 июня в 11.00, сообщили в администрации. Затем бывшего градоначальника похоронят на Широкореченском кладбище. Действующий глава Екатеринбурга Алексей Орлов выразил соболезнования родным и близким Юрия Новикова. Мероприятие для возрастной категории 18+
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