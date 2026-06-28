Возрастное ограничение 18+
Более 700 гектаров заброшенных сельхозземель нашли в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Сотрудники Россельхознадзора проверили 17 земельных участков сельскохозяйственного назначения в Красноуфимском районе Свердловской области и обнаружили, что все они были заброшены.
Общая площадь заброшенных земель составила более 700 гектаров.
Сообщается, что у всех участков один собственник. Ему собираются выдать предписания и объявить предостережения. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В ходе обследования выявлено зарастание земельных участков древесно-кустарниковой и сорной растительностью, расположенной по всей их площади. Участки находятся в запущенном состоянии: сельскохозяйственная деятельность на них не ведётся, посевы сельскохозяйственных культур отсутствуют»,
– рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Общая площадь заброшенных земель составила более 700 гектаров.
Сообщается, что у всех участков один собственник. Ему собираются выдать предписания и объявить предостережения. Мероприятие для возрастной категории 18+
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