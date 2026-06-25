Жительницу Ревды отправили в колонию за кражу денег с банковской карты после похода в гости

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Ревдинский городской суд приговорил местную жительницу к двум годам колонии общего режима за кражу денег с банковского счёта. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.По данным суда, в 2026 году Ирина Г. находилась в гостях у знакомых и тайно похитила банковскую карту, которую оставили без присмотра на подоконнике. После этого женщина распорядилась деньгами на счёте по своему усмотрению. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.В суде установили, что подсудимая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и имеет непогашенную судимость. Это признали отягчающим обстоятельством — рецидивом преступлений.Женщину признали виновной по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ — кража с банковского счёта. Помимо лишения свободы, суд взыскал с неё в пользу потерпевшего всю сумму ущерба. Мероприятие для возрастной категории 18+