Свердловский бизнес получил почти 500 млн рублей льготных займов за полгода

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Малый и средний бизнес Свердловской области за первое полугодие 2026 года получил 222 льготных займа на общую сумму 491,2 млн рублей. Деньги предпринимателям выдавал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого работает центр «Мой бизнес», сообщили в департаменте информационной политики региона.Чаще всего предприниматели брали деньги на пополнение оборотных средств, исполнение контрактов и закупку материалов. Около 100 млн рублей фонд выдал на инвестиционные цели.По программе «Приоритет», предназначенной для проектов в приоритетных отраслях экономики, за полгода выдали 49 займов на 124,4 млн рублей. Еще 51 начинающий предприниматель получил деньги по программе «Старт» — всего 95,7 млн рублей.Сообщается, что льготные займы получили компании из сферы торговли, промышленности, транспорта, недвижимости, гостиничного бизнеса, общепита, IT, строительства, образования, здравоохранения и социальных услуг. Мероприятие для возрастной категории 18+