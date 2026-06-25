36% жителей Екатеринбурга покупали товары и услуги по совету ИИ

Алина Иванова © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

36% жителей Екатеринбурга хотя бы раз пользовались искусственным интеллектом при выборе товаров и услуг. Об этом сообщили в команде платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro по итогам опроса среди 2000 россиян.Регулярной привычкой такие покупки стали пока для небольшой части аудитории. Несколько раз в неделю ИИ-инструменты используют только 7% респондентов. Еще 11% обращаются к ним время от времени — раз в месяц или реже. 19% попробовали такие рекомендации один раз и больше к ним не возвращались.Среди тех, кто уже пользовался AI-инструментами при покупках, 26% следуют их рекомендациям «почти всегда» или «часто». При этом 40% делают это только иногда, а 13% — редко или никогда.Чаще всего при выборе покупок респонденты взаимодействовали с голосовыми помощниками — их назвали 40% опрошенных. Еще 37% пользовались рекомендательными системами маркетплейсов и онлайн-магазинов. Большие языковые модели и чат-ассистенты, например ChatGPT или Алиса AI, упомянули 13% участников опроса, чат-боты на сайтах магазинов — 11%. Мероприятие для возрастной категории 18+