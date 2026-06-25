Возрастное ограничение 18+

36% жителей Екатеринбурга покупали товары и услуги по совету ИИ

11.43 Четверг, 2 июля 2026
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
36% жителей Екатеринбурга хотя бы раз пользовались искусственным интеллектом при выборе товаров и услуг. Об этом сообщили в команде платформы мониторинга видимости брендов в нейросетях AIMonitor.pro по итогам опроса среди 2000 россиян.

Регулярной привычкой такие покупки стали пока для небольшой части аудитории. Несколько раз в неделю ИИ-инструменты используют только 7% респондентов. Еще 11% обращаются к ним время от времени — раз в месяц или реже. 19% попробовали такие рекомендации один раз и больше к ним не возвращались.

Среди тех, кто уже пользовался AI-инструментами при покупках, 26% следуют их рекомендациям «почти всегда» или «часто». При этом 40% делают это только иногда, а 13% — редко или никогда.

Чаще всего при выборе покупок респонденты взаимодействовали с голосовыми помощниками — их назвали 40% опрошенных. Еще 37% пользовались рекомендательными системами маркетплейсов и онлайн-магазинов. Большие языковые модели и чат-ассистенты, например ChatGPT или Алиса AI, упомянули 13% участников опроса, чат-боты на сайтах магазинов — 11%.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Каждый второй россиянин готов переплатить за мастера с портфолио
25 июня 2026
Каждый пятый житель Екатеринбурга признался, что не представляет жизнь без курьерской доставки
27 июня 2026
Моторные лодки остаются самым популярным водным транспортом на Урале
24 июня 2026
Авито запустил тестирование рекомендаций соседей для поиска мастеров по ремонту
25 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга выставила на обсуждение пятилетнюю программу развития общественного транспорта

Горожанам предлагают внести замечания и предложения к программе стоимостью более 80 млрд рублей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
12:11 В Каменске-Уральском в ДТП погибли четыре человека
11:43 36% жителей Екатеринбурга покупали товары и услуги по совету ИИ
11:10 Свердловская область не вошла в июльский прогноз повышенного риска лесных пожаров
10:37 Улицу Ротную в Екатеринбурге перекроют почти на два месяца
10:16 Пять свердловских родительских проектов получат более 5 млн рублей
09:46 В Северке восстановили временную дорогу, размытую после сильных дождей
09:15 В Кушве после урагана отремонтировали 47 объектов
23:33 «Екатеринбург – больше не город бесов. Времена поменялись». В городе появился новый арт-объект
20:55 Свердловскому областному госпиталю для ветеранов присвоили имя известного врача
20:08 Свердловская железная дорога перевезла более 3 миллионов человек за месяц
19:40 В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в двойном убийстве рецидивиста
19:09 На трассе М-12 под Красноуфимском в ДТП с грузовиком погиб мужчина
19:02 «Лето на Заводе» в Сысерти посвятят празднику Ивана Купалы
18:55 Приговор Шахину Шыхлински и братьям Сафаровым по делам об убийствах прошлых лет изменили незначительно
18:23 «Уральские авиалинии» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Сочи
18:10 В четвёртый раз снесли любимое кафе азербайджанской общины Екатеринбурга на берегу Шарташа
17:24 Дожди и грозы прогнозируются в Свердловской области
17:00 В Асбесте под стражу отправили обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков гражданина КНР
16:46 Двух жителей Каменска-Уральского осудили за убийство в 2005 году
16:16 Белоярская АЭС прошла проверку пожарной безопасности
15:54 Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге
15:21 Авито расширил доступ к ИИ-ассистенту для профессиональных продавцов
14:51 В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек
13:36 В Каменске-Уральском бывшую продавщицу лотерейных билетов будут судить за присвоение
13:19 СК сообщил о раскрытии убийства в 2001 году в Богдановиче
13:02 Эксперты рассказали, как обезопасить питомца на время отпуска
Все новости Свердловской области
12:03 В Пироговском университете рассказали, как стресс меняет внешность
11:57 Ученые из Перми нашли способ повысить прочность асфальта на 40%
19:46 Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей жилья
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
Все новости России и мира
12:11 В Каменске-Уральском в ДТП погибли четыре человека
11:43 36% жителей Екатеринбурга покупали товары и услуги по совету ИИ
11:10 Свердловская область не вошла в июльский прогноз повышенного риска лесных пожаров
10:37 Улицу Ротную в Екатеринбурге перекроют почти на два месяца
10:16 Пять свердловских родительских проектов получат более 5 млн рублей
09:46 В Северке восстановили временную дорогу, размытую после сильных дождей
09:15 В Кушве после урагана отремонтировали 47 объектов
23:33 «Екатеринбург – больше не город бесов. Времена поменялись». В городе появился новый арт-объект
20:55 Свердловскому областному госпиталю для ветеранов присвоили имя известного врача
20:08 Свердловская железная дорога перевезла более 3 миллионов человек за месяц
19:40 В Нижнем Тагиле арестовали подозреваемого в двойном убийстве рецидивиста
19:09 На трассе М-12 под Красноуфимском в ДТП с грузовиком погиб мужчина
19:02 «Лето на Заводе» в Сысерти посвятят празднику Ивана Купалы
18:55 Приговор Шахину Шыхлински и братьям Сафаровым по делам об убийствах прошлых лет изменили незначительно
18:23 «Уральские авиалинии» оштрафовали за овербукинг на рейсе из Сочи
18:10 В четвёртый раз снесли любимое кафе азербайджанской общины Екатеринбурга на берегу Шарташа
17:24 Дожди и грозы прогнозируются в Свердловской области
17:00 В Асбесте под стражу отправили обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков гражданина КНР
16:46 Двух жителей Каменска-Уральского осудили за убийство в 2005 году
16:16 Белоярская АЭС прошла проверку пожарной безопасности
15:54 Ещё одному участнику коррупционной схемы уклонения от срочной службы вынесли приговор в Екатеринбурге
15:21 Авито расширил доступ к ИИ-ассистенту для профессиональных продавцов
14:51 В Свердловской области из подтопленных районов эвакуировали 155 человек
13:36 В Каменске-Уральском бывшую продавщицу лотерейных билетов будут судить за присвоение
13:19 СК сообщил о раскрытии убийства в 2001 году в Богдановиче
13:02 Эксперты рассказали, как обезопасить питомца на время отпуска
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK