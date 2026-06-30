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Свердловский суд заставил дачницу извиниться перед председателем сада

19.03 Четверг, 2 июля 2026
Фото: Вечерние Ведомости
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Свердловский областной суд подтвердил законность решения о взыскании компенсации за распространение ложных сведений в мессенджере. Судебная коллегия признала обоснованным решение районного суда о защите чести и достоинства председателя садоводческого товарищества.

История эта началась в ноябре 2024 года, когда ответчица начала размещать в мессенджере текстовые сообщения с обвинениями в адрес председателя сада. Она утверждала, что он совершал противоправные действия, нарушал законодательство, нецелевым образом расходовал денежные средства и фальсифицировал документы. Мужчина счёл, что подобные высказывания порочат его честь, достоинство и деловую репутацию. Он обратился с иском в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга, требуя взыскать компенсацию морального вреда, судебную неустойку и судебные расходы.

Для проверки характера спорных высказываний суд назначил лингвистическую экспертизу. Эксперт установил, что 39 фрагментов текста содержат утверждения о фактах, которые можно проверить на достоверность. Ответчица не смогла представить доказательств, подтверждающих правдивость своих слов.

Районный суд обязал дачницу опровергнуть недостоверную информацию тем же способом, которым та была распространена, — через размещение сообщения в том же чате. Кроме того, была назначена компенсация морального вреда в 50 тысяч рублей.

Не согласившись с судебным решением, женщина подала апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Она настаивала, что часть её высказываний представляла собой оценочные суждения, не подлежащие опровержению. Судебная коллегия отклонила этот довод, указав, что ключевые утверждения о противоправных действиях и нарушении закона поддаются проверке на соответствие действительности. Отклонены были и ссылки на техническую невозможность исполнения решения из-за блокировки мессенджера в России — суд пояснил, что в такой ситуации сторона вправе просить об изменении порядка исполнения. В результате решение районного суда осталось без изменения, а жалоба ответчицы — без удовлетворения.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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18:54 В Екатеринбурге в районе Мичуринских садов ищут потерявшуюся Лесси
17:54 В Екатеринбурге женский форум соберёт более 3 тысяч участников
17:16 Треть работающих екатеринбуржцев выбирают бег и ходьбу вместо зала
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13:38 Жители Екатеринбурга тратят на просмотр товаров в интернете в среднем 25 минут в день
13:03 В нижнетагильской колонии осуждённые устроили кулинарный баттл с пловом, скоблянкой и колтунами
12:42 Жительницу Ревды отправили в колонию за кражу денег с банковской карты после похода в гости
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