В нижнетагильской колонии осуждённые устроили кулинарный баттл с пловом, скоблянкой и колтунами

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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В исправительной колонии №6 в Нижнем Тагиле осуждённые женщины соревновались в приготовлении блюд народов России. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.Кулинарный конкурс прошёл под названием «Кухни народов России». За победу боролись восемь участниц. Некоторые из них, как рассказали в ведомстве, впервые готовили блюда национальной кухни.На столе у жюри оказались горячие блюда и салаты: даргинское блюдо с курицей, картофелем и грибами под сыром, русская скоблянка из курицы с грибами в сливочном соусе и запечённым картофелем, белорусские колтуны из курицы с кабачками, плов с изюмом, курагой и финиками, татарский салат с грудинкой, овощами, зелёным горошком и яблоками, а также фаршированные «гнёзда» в сливочном соусе под сыром.Оценивали не только вкус, но и внешний вид блюд, а также технику приготовления. Самым вкусным и красивым жюри признало блюдо участницы из отряда №6, что это за блюдо в релизе, правда, не указано. Мероприятие для возрастной категории 18+