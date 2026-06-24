Авито впервые запустил годовой буткемп для будущих DS-инженеров

Алина Иванова © Вечерние ведомости

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Авито впервые открыл набор на годовую стажировку для начинающих DS-инженеров — Data Science Bootcamp. Участники будут работать с реальными задачами платформы в области машинного обучения, NLP и LLM и смогут за год вырасти до уровня мидл-специалиста, сообщили в пресс-службе компании.Подать заявку можно до 9 июля. Участвовать в буткемпе смогут кандидаты из любого региона России: программа доступна как очно, так и дистанционно. Лучшие стажёры получат возможность продолжить работу в Авито.В программе есть два трека. Первый посвящён классическому машинному обучению. Участники будут проходить весь путь разработки моделей — от подготовки датасетов до релиза. Они смогут работать над сервисами, с которыми ежедневно сталкиваются миллионы пользователей «Авито»: рекомендациями, ранжированием объявлений или прогнозированием действий на платформе.Второй трек связан с NLP и LLM. На нём стажёры будут учить алгоритмы и сервисы лучше понимать естественный язык пользователей — голосовой и текстовый. Среди возможных задач — разработка AI-ассистентов, улучшение поиска и создание LLM-решений для пользователей и внутренних сервисов компании.Первые полгода участники будут адаптироваться, погружаться в культуру Авито и работать над реальными задачами команды. За это время они должны выйти на уровень младшего DS-инженера. На экваторе программы стажёры подведут первые итоги и спланируют задачи на оставшиеся полгода. В конце буткемпа участники пройдут техническое интервью, которое должно подтвердить уровень мидл DS-инженера по матрице компетенций Авито.Кандидаты должны владеть Python и библиотеками PyTorch, Pandas, sklearn и CatBoost, а также быть готовыми работать от 25 часов в неделю — удалённо или в одном из пяти офисов компании. Подать заявку могут студенты 2–4 курсов бакалавриата, 1–2 курсов магистратуры, 4–5 курсов специалитета, а также выпускники технических, математических и IT-специальностей.Отбор пройдёт в несколько этапов. Сначала кандидаты заполняют заявку и отправляют резюме, затем выполняют тестовое задание, проходят тестирование и записывают видеоинтервью. После этого запланированы два собеседования: с DS-инженером, а также с руководителем и HR. Во время стажировки участникам будут доступны дополнительные курсы и обучающие материалы.«Сейчас на рынке идёт глобальная ИИ-трансформация, и спрос на DS-инженеров растёт быстрее, чем рынок успевает готовить кадры. Учитывая постоянно растущую потребность в таких кадрах, бизнесу важно инвестировать в образование и рост молодых специалистов, которые сейчас находятся только в начале профессионального пути. Мы впервые запустили годовой формат буткемпа для DS-инженеров: сразу подключаем участников к реальным задачам компании, даём поддержку наставников и профессионального сообщества. На нашей программе участники проходят путь до полноценного мидл DS-инженера, который с самого начала понимает, как технологии помогают решать задачи бизнеса», — отметила руководитель направления работы с молодёжью в «Авито» Татьяна Семина. Мероприятие для возрастной категории 18+