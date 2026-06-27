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Екатеринбургские школьники придумали проект о Татищеве и карту его жизни на Урале
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге школьники представили мэру Алексею Орлову социальные проекты, которые разрабатывали в рамках городского ученического самоуправления. Один из них посвящен Василию Татищеву — основателю Екатеринбурга.
Как сообщили в администрации города, встреча прошла с выпускниками и лидерами ученического самоуправления. В этом году Городскому союзу районных советов старшеклассников исполняется 20 лет.
За прошедший учебный год участники объединения провели 15 акций и конкурсов, а также 45 мероприятий. В них, по данным мэрии, участвовали более 4 тысяч школьников.
Кроме того, для 150 старшеклассников прошли городские выездные сборы. Участники занимались по девяти образовательным направлениям и подготовили восемь социальных проектов.
Среди них — «Карта жизни Василия Никитича Татищева». Школьники создали информационно-образовательный сайт с учебными материалами, видеороликами и интерактивной картой мест в Свердловской области, связанных с жизнью и работой Татищева.
Проект рассчитан на школьников 7–11 классов, студентов, педагогов и всех, кто интересуется историей Екатеринбурга и региона.
На встрече Алексей Орлов также вручил дипломы администрации лидерам ученического самоуправления и поздравил выпускников, которые набрали 300 и 200 баллов на ЕГЭ. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в администрации города, встреча прошла с выпускниками и лидерами ученического самоуправления. В этом году Городскому союзу районных советов старшеклассников исполняется 20 лет.
За прошедший учебный год участники объединения провели 15 акций и конкурсов, а также 45 мероприятий. В них, по данным мэрии, участвовали более 4 тысяч школьников.
Кроме того, для 150 старшеклассников прошли городские выездные сборы. Участники занимались по девяти образовательным направлениям и подготовили восемь социальных проектов.
Среди них — «Карта жизни Василия Никитича Татищева». Школьники создали информационно-образовательный сайт с учебными материалами, видеороликами и интерактивной картой мест в Свердловской области, связанных с жизнью и работой Татищева.
Проект рассчитан на школьников 7–11 классов, студентов, педагогов и всех, кто интересуется историей Екатеринбурга и региона.
На встрече Алексей Орлов также вручил дипломы администрации лидерам ученического самоуправления и поздравил выпускников, которые набрали 300 и 200 баллов на ЕГЭ. Мероприятие для возрастной категории 18+
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