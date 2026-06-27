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Свердловские аграрии заявили о росте цен на дизель в 2–3 раза
Фото: Вечерние ведомости
В Свердловской области аграрии столкнулись с резким ростом цен на топливо для полевых работ. Как рассказал ЕАН директор сельхозкооператива «Битимский» в Первоуральском муниципальном округе Михаил Мальцев, с конца мая по начало июля поставщики подняли цены на дизель в 2–3 раза.
По его словам, в конце мая трейдеры продавали дизель по 69,5 тысячи рублей за тонну, а сейчас запрашивают не менее 150 тысяч рублей. Сам кооператив пока работает на запасах топлива, купленных до сбоя на рынке, а технику заправляет на ближайших АЗС.
«Например, мы тракторы отправляем за топливом для комбайнов на ближайшую АЗС в Билимбае. Пока так выходим из положения. Если у трейдеров закупаться, то себестоимость производства рухнет. Мы и так цену на молоко убавили на 25%, чтобы его продать», — рассказал Михаил Мальцев ЕАН.
Аграрии ждут решений федерального правительства по снабжению сельхозпроизводителей топливом. При этом в свердловском УФАС заявили, что отдельно мониторят цены на топливо для аграриев. По словам начальника отдела по борьбе с картелями Ольги Смирновой, необоснованного роста цен или признаков сговора на рынке антимонопольная служба пока не выявила. Мероприятие для возрастной категории 18+
По его словам, в конце мая трейдеры продавали дизель по 69,5 тысячи рублей за тонну, а сейчас запрашивают не менее 150 тысяч рублей. Сам кооператив пока работает на запасах топлива, купленных до сбоя на рынке, а технику заправляет на ближайших АЗС.
«Например, мы тракторы отправляем за топливом для комбайнов на ближайшую АЗС в Билимбае. Пока так выходим из положения. Если у трейдеров закупаться, то себестоимость производства рухнет. Мы и так цену на молоко убавили на 25%, чтобы его продать», — рассказал Михаил Мальцев ЕАН.
Аграрии ждут решений федерального правительства по снабжению сельхозпроизводителей топливом. При этом в свердловском УФАС заявили, что отдельно мониторят цены на топливо для аграриев. По словам начальника отдела по борьбе с картелями Ольги Смирновой, необоснованного роста цен или признаков сговора на рынке антимонопольная служба пока не выявила. Мероприятие для возрастной категории 18+
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