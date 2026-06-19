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Зуб мудрости обнаружили в носу у юной пациентки в Екатеринбурге
Фото: Минздрав Свердловской области
Екатеринбургские врачи в поисках причины постоянных болей и заложенности носа у 14-летней девочки обнаружили, что у неё в носу вырос зуб мудрости.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, то, что зуб растёт в гайморовой пазухе, а не в зубном ряду, показала компьютерная томография. Из-за того, что зуб мешал естественному оттоку слизи, у юной пациентки развилось хроническое воспаление. В итоге было решено девочку госпитализировать и провести операцию.
Зуб удалили с помощью современной методики, не прибегая к наружным разрезам и сверлению челюсти. Через два дня после операции у девочки прошли ноющие боли, а через неделю её выписали домой.
Отмечается, что причина подобных аномалий достоверно не установлена и встречается редко, поэтому родителям советуют просто следить за ростом зубов у детей и обращаться к стоматологам. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, то, что зуб растёт в гайморовой пазухе, а не в зубном ряду, показала компьютерная томография. Из-за того, что зуб мешал естественному оттоку слизи, у юной пациентки развилось хроническое воспаление. В итоге было решено девочку госпитализировать и провести операцию.
Зуб удалили с помощью современной методики, не прибегая к наружным разрезам и сверлению челюсти. Через два дня после операции у девочки прошли ноющие боли, а через неделю её выписали домой.
Отмечается, что причина подобных аномалий достоверно не установлена и встречается редко, поэтому родителям советуют просто следить за ростом зубов у детей и обращаться к стоматологам. Мероприятие для возрастной категории 18+
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