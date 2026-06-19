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Зуб мудрости обнаружили в носу у юной пациентки в Екатеринбурге

15.31 Среда, 24 июня 2026
Фото: Минздрав Свердловской области
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Екатеринбургские врачи в поисках причины постоянных болей и заложенности носа у 14-летней девочки обнаружили, что у неё в носу вырос зуб мудрости.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, то, что зуб растёт в гайморовой пазухе, а не в зубном ряду, показала компьютерная томография. Из-за того, что зуб мешал естественному оттоку слизи, у юной пациентки развилось хроническое воспаление. В итоге было решено девочку госпитализировать и провести операцию.

Зуб удалили с помощью современной методики, не прибегая к наружным разрезам и сверлению челюсти. Через два дня после операции у девочки прошли ноющие боли, а через неделю её выписали домой.

Отмечается, что причина подобных аномалий достоверно не установлена и встречается редко, поэтому родителям советуют просто следить за ростом зубов у детей и обращаться к стоматологам.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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09:30 В Каменске-Уральском на пешеходном переходе сбили подростка на СИМ
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21:36 Приближается очередной День открытых дверей в муниципальном зооприюте Екатеринбурга
21:15 Два с половиной миллиона получит мать погибшего в Нижнем Тагиле газовщика
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