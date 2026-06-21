Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В 2026 году Свердловская область получила 3,2 тысячи квот на экстракорпоральное оплодотворение в рамках программы государственных гарантий – на 500 больше, чем годом ранее. Дополнительно выделены квоты на 2,5 тысячи криопереносов.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, увеличение финансирования позволило существенно сроки ожидания очереди.
По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий КДЦ «ОЗМР» Татьяны Снедковой, причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну: около 40% случаев связаны с женскими факторами, столько же – с мужскими, ещё в 20% случаев проблемы выявляются у обоих супругов. Однако современные методы лечения и вспомогательные репродуктивные технологии позволяют справляться с бесплодием.
С 2015 года благодаря государственной программе ЭКО в Свердловской области родились более 11 тысяч детей. Программа реализуется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках национального проекта «Семья» и мероприятий Десятилетия детства в России. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, увеличение финансирования позволило существенно сроки ожидания очереди.
«Если в 2013 году очередь на ЭКО растягивалась до полутора лет, то сегодня ждать приходится не более месяца»,
– подчеркнули в ДИПе.
По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий КДЦ «ОЗМР» Татьяны Снедковой, причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну: около 40% случаев связаны с женскими факторами, столько же – с мужскими, ещё в 20% случаев проблемы выявляются у обоих супругов. Однако современные методы лечения и вспомогательные репродуктивные технологии позволяют справляться с бесплодием.
С 2015 года благодаря государственной программе ЭКО в Свердловской области родились более 11 тысяч детей. Программа реализуется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках национального проекта «Семья» и мероприятий Десятилетия детства в России. Мероприятие для возрастной категории 18+
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