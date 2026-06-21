Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО

15.06 Понедельник, 22 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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В 2026 году Свердловская область получила 3,2 тысячи квот на экстракорпоральное оплодотворение в рамках программы государственных гарантий – на 500 больше, чем годом ранее. Дополнительно выделены квоты на 2,5 тысячи криопереносов.

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, увеличение финансирования позволило существенно сроки ожидания очереди.

«Если в 2013 году очередь на ЭКО растягивалась до полутора лет, то сегодня ждать приходится не более месяца»,

– подчеркнули в ДИПе.


По словам заведующей отделением вспомогательных репродуктивных технологий КДЦ «ОЗМР» Татьяны Снедковой, причины бесплодия в семьях распределяются примерно поровну: около 40% случаев связаны с женскими факторами, столько же – с мужскими, ещё в 20% случаев проблемы выявляются у обоих супругов. Однако современные методы лечения и вспомогательные репродуктивные технологии позволяют справляться с бесплодием.

С 2015 года благодаря государственной программе ЭКО в Свердловской области родились более 11 тысяч детей. Программа реализуется при поддержке регионального министерства здравоохранения в рамках национального проекта «Семья» и мероприятий Десятилетия детства в России.

Мероприятие для возрастной категории 18+

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости
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15:28 Суд приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Эльмаше
15:06 В Свердловской области увеличили количество квот на ЭКО
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10:04 Свердловские предприятия могут помочь со строительством энергоблока №5 для Белоярской АЭС
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18:21 В Екатеринбурге водитель автобуса пырнул ножом одного из пассажиров
17:21 В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке спасли семь человек
15:23 С жары, гроз и дождей начнется неделя в Свердловской области
14:48 На трассе М-12 под Ревдой ограничивали движение из-за ДТП с грузовиками
13:34 Екатеринбургский театр кукол получил «Золотую маску»
12:28 В Свердловской области спасатели предупредили о непогоде на ближайшие три дня
12:05 В Екатеринбурге подросток на «Москвиче» устроил ДТП с четырьмя пострадавшими
11:54 В Екатеринбурге ищут новый дом для пяти служебных собак-пенсионеров из ИК
11:00 Краснокнижных балобанов выпустили на волю в Свердловской области ради пополнения популяции
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