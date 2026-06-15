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За неделю на свет появился 651 новый житель Свердловской области
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
За минувшую неделю в Свердловской области родились 651 ребёнок. Об этом по традиции в понедельник сообщает через интернет-ресурс «Здоровье уральцев» областной Минздрав.
Согласно общей сводке, среди новорождённых оказалось чуть больше мальчиков — 333, тогда как девочек на свет появилось 318. Особой радостью для двенадцати семей стало рождение близнецов.
Большинство родов — 401 — прошли в перинатальных центрах Екатеринбурга, где сосредоточены наиболее оснащённые команды специалистов и современное оборудование для ведения сложных случаев. Ещё 112 родов приняли межмуниципальные центры, обеспечивающие доступную квалифицированную помощь жителям районов области. Трое родов прошли в ургентных залах — там, где счёт идёт на минуты и цена профессионализма особенно высока.
Уточним, что приведённые цифры относятся к периоду с 15 по 21 июня. Мероприятие для возрастной категории 18+
Согласно общей сводке, среди новорождённых оказалось чуть больше мальчиков — 333, тогда как девочек на свет появилось 318. Особой радостью для двенадцати семей стало рождение близнецов.
Большинство родов — 401 — прошли в перинатальных центрах Екатеринбурга, где сосредоточены наиболее оснащённые команды специалистов и современное оборудование для ведения сложных случаев. Ещё 112 родов приняли межмуниципальные центры, обеспечивающие доступную квалифицированную помощь жителям районов области. Трое родов прошли в ургентных залах — там, где счёт идёт на минуты и цена профессионализма особенно высока.
Уточним, что приведённые цифры относятся к периоду с 15 по 21 июня. Мероприятие для возрастной категории 18+
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