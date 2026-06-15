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За неделю на свет появился 651 новый житель Свердловской области

20.16 Понедельник, 22 июня 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние Ведомости
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За минувшую неделю в Свердловской области родились 651 ребёнок. Об этом по традиции в понедельник сообщает через интернет-ресурс «Здоровье уральцев» областной Минздрав.

Согласно общей сводке, среди новорождённых оказалось чуть больше мальчиков — 333, тогда как девочек на свет появилось 318. Особой радостью для двенадцати семей стало рождение близнецов.

Большинство родов — 401 — прошли в перинатальных центрах Екатеринбурга, где сосредоточены наиболее оснащённые команды специалистов и современное оборудование для ведения сложных случаев. Ещё 112 родов приняли межмуниципальные центры, обеспечивающие доступную квалифицированную помощь жителям районов области. Трое родов прошли в ургентных залах — там, где счёт идёт на минуты и цена профессионализма особенно высока.

Уточним, что приведённые цифры относятся к периоду с 15 по 21 июня.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости
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11:10 В Свердловской области на 10% снизилась активность соискателей
10:43 Жителя Артинского района приговорили к лишению свободы за убийство женщины в 2007 году
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09:23 Водитель без попал в ДТП под Североуральском
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17:21 В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке спасли семь человек
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