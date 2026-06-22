Больница в пострадавшей от катаклизма Кушве работает в штатном режиме

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Кушвинская больница продолжает работать в штатном режиме после стихийного бедствия, обрушившегося на город в ночь с 22 июня. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.Ни один пациент кушвинской больницы в результате природного катаклизма не пострадал. Наиболее уязвимыми в момент чрезвычайной ситуации оказались пациенты реанимационного отделения. На момент ЧС там находились четыре человека, двое из которых были подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Когда в городе исчезли электричество и телефонная связь, в больнице немедленно включился резервный дизель-генератор, и отделение продолжило работу без каких-либо перебоев.Не менее серьёзной задачей стало обеспечение безопасности 22 пациентов паллиативного отделения, расположенного в том же здании, — отмечает интернет-ресурс «Здоровье уральцев». В силу тяжести своих состояний они не могли самостоятельно передвигаться, нуждались в специальном питании и особом уходе. На случай ухудшения обстановки медики заблаговременно подготовили план эвакуации в Нижний Тагил, где больница заранее развернула дополнительные койки. К счастью, эвакуировать пациентов не потребовалось: уже к вечеру следующего дня электроснабжение было восстановлено в штатном режиме.По словам министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, обеспечить безопасность пациентов стало возможным благодаря слаженности действий профильных служб. Особо она поблагодарила за оперативность и командную работу администрацию и медицинский персонал Кушвы, главного врача станции скорой помощи Нижнего Тагила и сотрудников службы «03». Мероприятие для возрастной категории 18+