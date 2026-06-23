Возрастное ограничение 18+
Ещё десять человек обратились за медицинской помощью после смерча в Кушве
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Последствия непогоды в Кушве продолжают ликвидировать 189 специалистов, сообщают в главном управлении МЧС по Свердловской области. Также в работах задействованы 39 единиц техники.
Напомним, вчера на город обрушился смерч, который, по данным на 09.00, повредил 124 частных дома, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, и полностью разрушил 16 строений.
Также сообщается, что за медицинской помощью обратилось ещё десять человека. Вчера было известно о шести пострадавших. Погибших нет. В городе развёрнут один пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.
Для оценки масштаба происшествия специалисты МЧС используют беспилотники.
Напомним, вчера на город обрушился смерч, который, по данным на 09.00, повредил 124 частных дома, 25 автомобилей, 15 линий электропередач, и полностью разрушил 16 строений.
Также сообщается, что за медицинской помощью обратилось ещё десять человека. Вчера было известно о шести пострадавших. Погибших нет. В городе развёрнут один пункт временного размещения вместимостью на 50 человек.
Для оценки масштаба происшествия специалисты МЧС используют беспилотники.
«Для контроля за оперативной обстановкой на месте работает первый заместитель начальника главка Валерий Казаков и оперативная группа главного управления»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– добавили в пресс-службе спасателей.
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