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В Тавде суд взыскал с подростка компенсацию за оскорбление родственницы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Тавдинский районный суд частично удовлетворил иск местной жительницы, потребовавшей компенсацию морального вреда от несовершеннолетней родственницы, которая оскорбила её в присутствии посторонних.
Конфликт произошёл в мае прошлого года в Тавде, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области,
Истица просила взыскать 30 тысяч рублей, ссылаясь на нравственные страдания, чувство унижения, нарушение сна и длительный стресс. Суд признал факт оскорбления доказанным, однако снизил сумму компенсации до 5 тысяч рублей, приняв во внимание возраст ответчицы и степень её вины. Помимо этого, с неё взысканы судебные расходы на уплату госпошлины – 3 тысячи рублей. Поскольку ответчица является несовершеннолетней, обязанность по выплате присуждённых сумм возложили на её родителей.
Решение было обжаловано, однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Судебный акт вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
Конфликт произошёл в мае прошлого года в Тавде, рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области,
Истица просила взыскать 30 тысяч рублей, ссылаясь на нравственные страдания, чувство унижения, нарушение сна и длительный стресс. Суд признал факт оскорбления доказанным, однако снизил сумму компенсации до 5 тысяч рублей, приняв во внимание возраст ответчицы и степень её вины. Помимо этого, с неё взысканы судебные расходы на уплату госпошлины – 3 тысячи рублей. Поскольку ответчица является несовершеннолетней, обязанность по выплате присуждённых сумм возложили на её родителей.
Решение было обжаловано, однако апелляционная инстанция оставила его в силе. Судебный акт вступил в законную силу. Мероприятие для возрастной категории 18+
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