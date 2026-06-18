Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Академика Парина на прокатном электросамокате сбил ребёнка
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
Во вторник, 23 июня, в Екатеринбурге у дома № 45 на улице Академика Парина 19-летний юноша на прокатном электросамокате сбил двухлетнего мальчика.
В городской ГИБДД рассказали, что ребёнок шел по пешеходной дорожке рядом с мамой, когда на него наехал самокатчик. В результате ребёнку потребовалась медицинская помощь. С места происшествия его увезли на скорой в ДГКБ №9.
По данному факту следственный отдел по Академическому району возбудил уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В городской ГИБДД рассказали, что ребёнок шел по пешеходной дорожке рядом с мамой, когда на него наехал самокатчик. В результате ребёнку потребовалась медицинская помощь. С места происшествия его увезли на скорой в ДГКБ №9.
По данному факту следственный отдел по Академическому району возбудил уголовное дело по статье 268 УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта), сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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