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МЧС предупреждает о непогоде 24 и 25 июня в Свердловской области
Фото: Владимир Задумин
Главное управление МЧС по Свердловской области объявило предупреждение о непогоде. Ближайшие два дня, 24 и 25 июня, в регионе ожидаются ливни и сильный ветер.
После ЧП в Кушве специалисты МЧС призывают закрепить всё, что может быть снесено ветром.
Также спасатели призывают держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, а дома – следить, чтобы двери, окна и дымоходы были закрытыми, электроприборы отключенными, и не подходить к водостокам, антеннам и проводке во время грозы. Мероприятие для возрастной категории 18+
«По данным синоптиков, на территории области прогнозируются очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный и шквалистый ветер до 25 метров в секунду»,
– говорят спасатели.
После ЧП в Кушве специалисты МЧС призывают закрепить всё, что может быть снесено ветром.
Также спасатели призывают держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и ЛЭП, а дома – следить, чтобы двери, окна и дымоходы были закрытыми, электроприборы отключенными, и не подходить к водостокам, антеннам и проводке во время грозы. Мероприятие для возрастной категории 18+
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