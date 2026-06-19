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Спасатели предупреждают о сильных дождях и грозах в Свердловской области

15.28 Суббота, 20 июня 2026
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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В Свердловской области 21 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам, местами в регионе пройдут сильные дожди и грозы. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.

В связи с ухудшением погоды спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы на улице рекомендуется держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций. Владельцам частных домов советуют заранее проверить состояние ливневых и дренажных систем. Автомобилистам рекомендуют остановиться в безопасном месте, закрыть окна и переждать непогоду в машине.

В МЧС напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости
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15:28 Спасатели предупреждают о сильных дождях и грозах в Свердловской области
15:21 В Белоярском 13-летний водитель мопеда устроил ДТП с автомобилем
14:14 Суд запретил работу двух АЗС в Нижнем Тагиле
12:51 В Каменске-Уральском спасли 89-летнего мужчину, который провёл ночь в яме
11:57 В Свердловской области объявили режим беспилотной опасности
10:43 В Екатеринбурге ищут пропавшего 15-летнего подростка два дня назад
21:04 Щенка Мориса в Екатеринбурге хотят прогнать через МРТ
20:30 Перевозчика оштрафовали за холод в электричке Екатеринбург — Богданович
20:07 Мэрия Екатеринбурга расширила перечень мест, куда запрещено возвращать бездомных животных
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19:15 Шесть мини-шедевров «Союзмультфильма» покажут на большом экране в Екатеринбурге
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17:35 «Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет
17:14 В Екатеринбурге на полторы недели закроют улицу Бордюрную
16:34 В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
15:48 Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
15:14 СМИ сообщают о массовом налёте подростков на «Пятёрочки» в Екатеринбурге
14:42 Авито и АВТОСТАТ назвали лучших автодилеров России по итогам 2026 года
14:41 Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
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