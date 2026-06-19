Спасатели предупреждают о сильных дождях и грозах в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области 21 июня ожидаются неблагоприятные погодные условия. По прогнозам, местами в регионе пройдут сильные дожди и грозы. Об этом сообщает МЧС России по Свердловской области.В связи с ухудшением погоды спасатели призвали жителей соблюдать меры предосторожности. Во время грозы на улице рекомендуется держаться подальше от деревьев, линий электропередачи и рекламных конструкций. Владельцам частных домов советуют заранее проверить состояние ливневых и дренажных систем. Автомобилистам рекомендуют остановиться в безопасном месте, закрыть окна и переждать непогоду в машине.В МЧС напоминают, что в случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.Мероприятие для возрастной категории 18+