Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области спасатели предупредили о непогоде на ближайшие три дня
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о неблагоприятной погоде, которая сохранится в течение нескольких дней. С 21 по 23 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 м/с.
В ведомстве уточняют, что в период непогоды возрастает риск происшествий, связанных с падением деревьев, повреждением конструкций и ухудшением дорожной обстановки. Жителям рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и отказаться от поездок во время сильных осадков и ветра.
В экстренных случаях можно обратиться по телефонам 101 и 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
В ведомстве уточняют, что в период непогоды возрастает риск происшествий, связанных с падением деревьев, повреждением конструкций и ухудшением дорожной обстановки. Жителям рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и отказаться от поездок во время сильных осадков и ветра.
В экстренных случаях можно обратиться по телефонам 101 и 112.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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