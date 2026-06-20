В Свердловской области спасатели предупредили о непогоде на ближайшие три дня

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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МЧС России по Свердловской области предупредило жителей региона о неблагоприятной погоде, которая сохранится в течение нескольких дней. С 21 по 23 июня местами ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и усиление ветра до 25 м/с.В ведомстве уточняют, что в период непогоды возрастает риск происшествий, связанных с падением деревьев, повреждением конструкций и ухудшением дорожной обстановки. Жителям рекомендуют по возможности ограничить пребывание на улице и отказаться от поездок во время сильных осадков и ветра.В экстренных случаях можно обратиться по телефонам 101 и 112.Мероприятие для возрастной категории 18+