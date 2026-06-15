Возрастное ограничение 18+
Суд приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Эльмаше
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга приостановил работу кафе «Вилка-Ложка» на Баумана, 1. Такие меры приняли из-за санитарных нарушений после проверки заведения сотрудниками Роспотребнадзора, которая прошла 11 июня 2026 года.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в кафе были проблемы с освещением, что, по мнению санврачей, создавало «риск загрязнения пищевой продукции». Также проверяющие заподозрили, что документация, отвечающая за безопасность продукции, велась фиктивно. Кроме того, в кафе отсутствовала информация об условиях и сроках хранения продукции, был неисправен холодильник.
Суд признал ООО «ГЛАВБОРЩ» виновным по статье 6.6 КоАП РФ и постановил приостановление деятельности кафе на Баумана, 1 на 30 суток.
Также в пресс-службе добавили, что в срок приостановления деятельности организации зачтён срок временного запрета деятельности – с 18 июня 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в кафе были проблемы с освещением, что, по мнению санврачей, создавало «риск загрязнения пищевой продукции». Также проверяющие заподозрили, что документация, отвечающая за безопасность продукции, велась фиктивно. Кроме того, в кафе отсутствовала информация об условиях и сроках хранения продукции, был неисправен холодильник.
Суд признал ООО «ГЛАВБОРЩ» виновным по статье 6.6 КоАП РФ и постановил приостановление деятельности кафе на Баумана, 1 на 30 суток.
Также в пресс-службе добавили, что в срок приостановления деятельности организации зачтён срок временного запрета деятельности – с 18 июня 2026 года. Мероприятие для возрастной категории 18+
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