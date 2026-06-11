Суд запретил работу двух АЗС в Нижнем Тагиле

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Нижнем Тагиле по решению суда запрещена деятельность двух автозаправочных станций сети «Атом Оил», расположенных на улице Чехова и Черноисточинском шоссе. Нарушения в работе объектов выявила Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки соблюдения природоохранного, санитарного, земельного и градостроительного законодательства.Как сообщили в прокуратуре, владельцы АЗС не поставили объекты на государственный учёт в качестве источников негативного воздействия на окружающую среду, несмотря на наличие выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Кроме того, на станциях не была проведена инвентаризация источников выбросов, отсутствовала программа производственного экологического контроля, а также не были согласованы мероприятия по сокращению выбросов в периоды неблагоприятных метеорологических условий.Проверка также выявила нарушения земельного и санитарного законодательства. По данным надзорного ведомства, земельные участки использовались не по целевому назначению, а для АЗС не были разработаны проекты санитарно-защитных зон. Помимо этого, прокуратура зафиксировала многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.Среди выявленных нарушений оказалось несоблюдение нормативных расстояний до жилых и общественных зданий. Так, одна из заправок расположена менее чем в 50 метрах от жилых домов. Кроме того, на объектах отсутствовала полноценная система сбора и отвода ливневых стоков.Во время проверки специалисты отобрали пробы почвы на участке рядом с АЗС на улице Чехова. Лабораторные исследования показали превышение содержания нефтепродуктов в грунте.Предпринимателя, эксплуатирующего заправочные станции, привлекли к административной ответственности по нескольким статьям КоАП РФ. После этого прокуратура обратилась в Тагилстроевский районный суд с требованием запретить работу АЗС. Суд удовлетворил иск в полном объёме.Мероприятие для возрастной категории 18+