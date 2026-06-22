Возрастное ограничение 18+
В Североуральске из-за санитарных нарушений на 90 суток закрыли кафе «Берлога»
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Североуральский городской суд приостановил работу местного кафе «Берлога» из-за проблем с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в заведении продукты хранились без маркировки, мясо и рыба разделывались на одной доске и одним ножом, а посуду мыли без дезинфицирующих средств. Также в кафе продолжали подавать продукцию на следующий день после приготовления. Всего в протоколе об административном правонарушении прописано 24 пункта.
Суд признал индивидуального предпринимателя Лейлу Сафаровну Мамедову виновной по статье 6.6 КоАП РФ и приостановил работу её кафе на 90 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в заведении продукты хранились без маркировки, мясо и рыба разделывались на одной доске и одним ножом, а посуду мыли без дезинфицирующих средств. Также в кафе продолжали подавать продукцию на следующий день после приготовления. Всего в протоколе об административном правонарушении прописано 24 пункта.
Суд признал индивидуального предпринимателя Лейлу Сафаровну Мамедову виновной по статье 6.6 КоАП РФ и приостановил работу её кафе на 90 суток. Мероприятие для возрастной категории 18+
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