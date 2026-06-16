Возрастное ограничение 18+
Свердловский Роспотребнадзор зафиксировал нарушения почти на 200 территориях
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Специалисты свердловского управления Роспотребнадзора с начала года проверили содержание 1407 территорий, и на 197 из них нашли нарушения санитарных правил.
Речь идёт о требованиях СанПиНа 2.1.3684-21, устанавливающего требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, а также жилым,общественным и производственным помещениям.
Сообщается, что основные нарушения касались:
— накопления мусора на контейнерных площадках;
— несоблюдения расстояний от контейнерных площадок;
— непроведения уборки, дезинсекции и дератизации;
— несанкционированного вывоза и сброса мусора;
— недостаточного количества контейнеров.
За это время представители Роспотребнадзора наложили четыре штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей, вынесли четыре представления и три предупреждения, объявили 14 предостережений и выдали 197 рекомендаций. Также ведомство направило в суд один иск с требованием устранить нарушения санитарного законодательств, рассказали в управлении. Мероприятие для возрастной категории 18+
Речь идёт о требованиях СанПиНа 2.1.3684-21, устанавливающего требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, а также жилым,общественным и производственным помещениям.
Сообщается, что основные нарушения касались:
— накопления мусора на контейнерных площадках;
— несоблюдения расстояний от контейнерных площадок;
— непроведения уборки, дезинсекции и дератизации;
— несанкционированного вывоза и сброса мусора;
— недостаточного количества контейнеров.
За это время представители Роспотребнадзора наложили четыре штрафа на общую сумму 80 тысяч рублей, вынесли четыре представления и три предупреждения, объявили 14 предостережений и выдали 197 рекомендаций. Также ведомство направило в суд один иск с требованием устранить нарушения санитарного законодательств, рассказали в управлении. Мероприятие для возрастной категории 18+
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