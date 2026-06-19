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Свердловскую железную дорогу оштрафовали за неотремонтированные мосты
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Транспортная прокуратура требует от Свердловской железной дороги отремонтировать мосты, которые находятся на её балансе.
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, у мостов вблизи остановочного пункта Первомайская, станций Екатеринбург-Пассажирский, Каменск-Уральский местами разрушился защитный слой бетона, появились трещины и оголилась арматура, что считается нарушением требований содержания инженерных сооружений. В связи с этим транспортный прокурор внёс представление об устранении нарушений.
Отдельно отмечается, что по итогам рассмотрения представления разработали план ремонтных работ и приступили к ним.
Однако Свердловской железной дороге уже назначили штраф в размере 50 тысяч рублей по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в Уральской транспортной прокуратуре, у мостов вблизи остановочного пункта Первомайская, станций Екатеринбург-Пассажирский, Каменск-Уральский местами разрушился защитный слой бетона, появились трещины и оголилась арматура, что считается нарушением требований содержания инженерных сооружений. В связи с этим транспортный прокурор внёс представление об устранении нарушений.
Отдельно отмечается, что по итогам рассмотрения представления разработали план ремонтных работ и приступили к ним.
Однако Свердловской железной дороге уже назначили штраф в размере 50 тысяч рублей по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов). Мероприятие для возрастной категории 18+
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