С начала года в Свердловской области росгвардейцы изъяли 1,5 тысячи единиц оружия





– подчеркивают сотрудники ведомства. «Это критически важно для организации розыска и предотвращения использования оружия в преступных целях»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

С начала 2026 года росгвардейцы изъяли у жителей Свердловской области 1,5 тысячи единиц оружия, которое хранили с нарушениями. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Росгвардии.В связи с этим в ведомстве напоминают, что проверить сроки документов можно в личном кабинете на Госуслугах.Отмечается, что изъятое оружие, после проверки, обращают в собственность государства и передают в воинские части. Таким образом за всё время от Свердловской области было передано около 1600 единиц оружия, с начала года – порядка 730 единиц.В пресс-службе Росгвардии также напоминают, что в случае утраты или кражи оружия нужно сообщить об этом в правоохранительные органы в течение первых суток.За это также предусмотрена административная ответственность (части 3, 4 статьи 20.8 КоАП РФ). За потерю оружия его владельцу грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а также конфискация оружия или лишение прав на его хранение и ношение. Мероприятие для возрастной категории 18+