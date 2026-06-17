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С начала года в Свердловской области росгвардейцы изъяли 1,5 тысячи единиц оружия
Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
С начала 2026 года росгвардейцы изъяли у жителей Свердловской области 1,5 тысячи единиц оружия, которое хранили с нарушениями. Такие данные приводит пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В связи с этим в ведомстве напоминают, что проверить сроки документов можно в личном кабинете на Госуслугах.
Отмечается, что изъятое оружие, после проверки, обращают в собственность государства и передают в воинские части. Таким образом за всё время от Свердловской области было передано около 1600 единиц оружия, с начала года – порядка 730 единиц.
В пресс-службе Росгвардии также напоминают, что в случае утраты или кражи оружия нужно сообщить об этом в правоохранительные органы в течение первых суток.
За это также предусмотрена административная ответственность (части 3, 4 статьи 20.8 КоАП РФ). За потерю оружия его владельцу грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а также конфискация оружия или лишение прав на его хранение и ношение. Мероприятие для возрастной категории 18+
В связи с этим в ведомстве напоминают, что проверить сроки документов можно в личном кабинете на Госуслугах.
Отмечается, что изъятое оружие, после проверки, обращают в собственность государства и передают в воинские части. Таким образом за всё время от Свердловской области было передано около 1600 единиц оружия, с начала года – порядка 730 единиц.
В пресс-службе Росгвардии также напоминают, что в случае утраты или кражи оружия нужно сообщить об этом в правоохранительные органы в течение первых суток.
«Это критически важно для организации розыска и предотвращения использования оружия в преступных целях»,
– подчеркивают сотрудники ведомства.
За это также предусмотрена административная ответственность (части 3, 4 статьи 20.8 КоАП РФ). За потерю оружия его владельцу грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей, а также конфискация оружия или лишение прав на его хранение и ношение. Мероприятие для возрастной категории 18+
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