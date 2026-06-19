В Первоуральске «Волга» столкнулась с пассажирским автобусом: пострадали пять человек





– сообщили Вечерним ведомостям в УГИБДД по Свердловской области. «В результате ДТП пять пассажиров автобуса доставлены в больницу, им оказывается помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Первоуральске столкнулись «Волга» и пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 23 «Магнитка — Политехникум». В результате ДТП пострадали пять пассажиров.Известно, что за рулём «Волги» был 65-летний мужчина. По предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги он не уступил дорогу автобусу, ехавшему по главной. Со слов немолодого водителя, он отвлёкся, так как в городе впервые и не знает маршрута.Всего в салоне находилось около 15 человек. Мероприятие для возрастной категории 18+