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«Ночь музыки» в Екатеринбурге посетили более 450 тысяч зрителей
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Более 450 тысяч человек посетили 12-й фестиваль «Ночь музыки», который прошёл в Екатеринбурге. Об этом сообщили в администрации города.
Как сообщает мэрия, на 110 площадках города выступили около 2500 музыкантов. Хедлайнерами фестиваля стали Юлия Савичева, группа Пицца и Юлия Пересильд.
Фестиваль впервые прошёл без своего основателя и генерального продюсера Евгений Горенбург.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Как сообщает мэрия, на 110 площадках города выступили около 2500 музыкантов. Хедлайнерами фестиваля стали Юлия Савичева, группа Пицца и Юлия Пересильд.
Фестиваль впервые прошёл без своего основателя и генерального продюсера Евгений Горенбург.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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