Возрастное ограничение 18+
«Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет
Фото: пресс-центр ТАСС-Урал
Отключение в период фестиваля, который пройдёт в сегодняшнюю ночь, необязательно будет, но министр культуры Свердловской области Илья Марков, отвечая на вопрос журналиста, не исключил такой возможности.
По словам Ильи Маркова, на эту тему было проведено несколько оргкомитетов с силовиками.
К слову, в Екатеринбурге до прошлого месяца на большей части территории города и без фестивалей ежедневно на протяжении почти года отключали мобильный интернет в ночное время.
«Уральская ночь музыки-2026» объединит 2500 артистов, которые выступят на 13 открытых и более 90 закрытых площадках. Для тех, кто не сможет прийти на фестиваль очно, организаторы сделали трансляцию. Этот фестиваль UMN — первый, который проходит без его основателя Евгения Горенбурга, скончавшегося в апреле. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Решение об этом принимают специальные органы безопасности. Если они сочтут, что это необходимая мера защиты — значит, это будет сделано»,
— сказал министр.
По словам Ильи Маркова, на эту тему было проведено несколько оргкомитетов с силовиками.
«Безопасность жителей и гостей фестиваля — это безусловный приоритет. Меняются реалии жизни. Поэтому обновляются инструкции, которые будут применены к действию в случае беспилотной атаки или каких-то других возможных опасностей. Понятно, что мы отдельно на эту тему провели большие инструктажи с частными охранными организациями, было много оргкомитетов с силовыми структурами на эту тему. На каждой площадке есть руководитель, ответственный, который будет действовать согласно этим инструкциям»,
— рассказал он на пресс-конференции.
К слову, в Екатеринбурге до прошлого месяца на большей части территории города и без фестивалей ежедневно на протяжении почти года отключали мобильный интернет в ночное время.
«Уральская ночь музыки-2026» объединит 2500 артистов, которые выступят на 13 открытых и более 90 закрытых площадках. Для тех, кто не сможет прийти на фестиваль очно, организаторы сделали трансляцию. Этот фестиваль UMN — первый, который проходит без его основателя Евгения Горенбурга, скончавшегося в апреле. Мероприятие для возрастной категории 18+
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