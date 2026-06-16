Возрастное ограничение 18+

«Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет

17.35 Пятница, 19 июня 2026
Фото: пресс-центр ТАСС-Урал
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Отключение в период фестиваля, который пройдёт в сегодняшнюю ночь, необязательно будет, но министр культуры Свердловской области Илья Марков, отвечая на вопрос журналиста, не исключил такой возможности.

«Решение об этом принимают специальные органы безопасности. Если они сочтут, что это необходимая мера защиты — значит, это будет сделано»,

сказал министр.


По словам Ильи Маркова, на эту тему было проведено несколько оргкомитетов с силовиками.

«Безопасность жителей и гостей фестиваля — это безусловный приоритет. Меняются реалии жизни. Поэтому обновляются инструкции, которые будут применены к действию в случае беспилотной атаки или каких-то других возможных опасностей. Понятно, что мы отдельно на эту тему провели большие инструктажи с частными охранными организациями, было много оргкомитетов с силовыми структурами на эту тему. На каждой площадке есть руководитель, ответственный, который будет действовать согласно этим инструкциям»,

рассказал он на пресс-конференции.


К слову, в Екатеринбурге до прошлого месяца на большей части территории города и без фестивалей ежедневно на протяжении почти года отключали мобильный интернет в ночное время.

«Уральская ночь музыки-2026» объединит 2500 артистов, которые выступят на 13 открытых и более 90 закрытых площадках. Для тех, кто не сможет прийти на фестиваль очно, организаторы сделали трансляцию. Этот фестиваль UMN — первый, который проходит без его основателя Евгения Горенбурга, скончавшегося в апреле.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Алина Иванова © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Театр из Новоуральска получил спецприз Фестиваля театров малых городов России
16 июня 2026
Более 13 тонн крови заготовили за три года в рамках проекта «Я донор» в Екатеринбурге
15 июня 2026
Екатеринбургская группа «Изумруд» выступит на гала-концерте проекта «Вся страна. Лучшее» в Улан-Удэ
17 июня 2026
В Екатеринбурге скрытые проверки выявили девять нарушений у водителей автобусов
16 июня 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мэрия Екатеринбурга за 201 млн рублей рублей ищет подрядчика, готового обосновать необходимость продления метро

В документе значится продление первой линии в сторону Верхней Пышмы
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
19:15 Шесть мини-шедевров «Союзмультфильма» покажут на большом экране в Екатеринбурге
17:40 Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:35 «Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет
17:14 В Екатеринбурге на полторы недели закроют улицу Бордюрную
16:34 В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
15:48 Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
15:14 СМИ сообщают о массовом налёте подростков на «Пятёрочки» в Екатеринбурге
14:42 Авито и АВТОСТАТ назвали лучших автодилеров России по итогам 2026 года
14:41 Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
14:15 У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге
13:43 Каждый второй зумер хочет открыть свой бизнес
13:42 Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле
12:42 В Екатеринбурге у дома на Таганской подожгли мотоцикл
12:32 Новостройки и вторичка в Екатеринбурге сближаются в цене
11:28 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
10:45 В Асбесте спасли 66-летнюю женщину после инсульта
10:14 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в 2004 году
09:53 ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском
22:11 Три попытки найти приватизатора на национализированный свердловский завод Малика Гайсина оказались безуспешными
21:21 Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника
20:29 Каждый десятый дошкольник на Урале плохо видит из-за гаджетов
20:06 Заказ еды на имя Гитлера обошёлся тагильскому студенту в пять суток ареста
19:38 С июля фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать автоматически
19:27 По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»
19:18 Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге готовят вновь выставить на торги
19:05 Пышминские озерки получили шанс на спасение
Все новости Свердловской области
15:33 Ключевая ставка в России снижена до 14,25%
21:00 ЦБ опроверг слухи об обязательных зарплатах в цифровых рублях
16:46 На встрече с Путиным премьер Малайзии поднял вопрос об установлении прямого авиасообщения с российскими городами
12:33 РЖД усилили контроль за доставкой топлива в регионы
14:38 Путин назначил выборы в Госдуму на 20 сентября
14:32 ЦБ выпустит коллекционный набор монет номиналом от копейки до 10 рублей
13:42 Jetour X70PLUS разрешат использовать в качестве такси в России
13:32 Российский рынок акций начал торги ростом
13:26 Глава SOKOLOV спрогнозировал рост доли маркетплейсов на ювелирном рынке до 40%
12:47 Глава Гознака объяснил рост спроса россиян на наличные в 2026 году
11:58 Поставки российского газа в Турцию сократились на 6% с начала года
11:36 «Дискотека Авария» стала самой желанной группой на российских свадьбах
13:40 ФСБ заявила о раскрытии схемы с акциями российских компаний на 7 млрд рублей
12:04 В Омской области намерены полностью запретить продажу вейпов с 1 сентября
12:00 Юные спортсмены из России завоевали пять золотых медалей на чемпионате мира по фитнесу
17:19 Путин, Мишустин, Володин и Мантуров поздравили россиян с Днём России
16:37 Болгария вновь сделала исключение из санкций ЕС ради работы АЭС «Козлодуй»
16:31 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой более 5
15:34 Спрос на автомобили с пробегом у дилеров за год вырос на 15%
17:01 В России могут запустить новую пенсионную программу с господдержкой
16:44 Спрос на рабочих специалистов в России вырос на 62% с начала года
15:18 В МТС запустили перевод на татарский язык в реальном времени во время онлайн-встреч
12:05 Дмитриев рассказал, что европейские компании подают сигналы о возвращении в Россию
11:00 FIDE временно отстранила Федерацию шахмат России
22:12 Авито Работа: скорость найма стала одним из ключевых факторов производительности малого бизнеса
22:06 За подделку справок об отсутствии ВИЧ ввели уголовную ответственность
Все новости России и мира
19:15 Шесть мини-шедевров «Союзмультфильма» покажут на большом экране в Екатеринбурге
17:40 Тридцатиградусная жара и грозы ожидаются в выходные в Свердловской области
17:35 «Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет
17:14 В Екатеринбурге на полторы недели закроют улицу Бордюрную
16:34 В Екатеринбурге за продажу персональных данных осудили экс-инспектора ДПС
15:48 Школу и два детских сада хотят построить в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга
15:14 СМИ сообщают о массовом налёте подростков на «Пятёрочки» в Екатеринбурге
14:42 Авито и АВТОСТАТ назвали лучших автодилеров России по итогам 2026 года
14:41 Подростка из Екатеринбурга обвиняют в нападении на охранника в электричке
14:15 У четырёх автобусов временно изменятся маршруты в Екатеринбурге
13:43 Каждый второй зумер хочет открыть свой бизнес
13:42 Инспекторы ГУФСИН вернули домой женщину с потерей памяти в Нижнем Тагиле
12:42 В Екатеринбурге у дома на Таганской подожгли мотоцикл
12:32 Новостройки и вторичка в Екатеринбурге сближаются в цене
11:28 В Екатеринбурге отменили особый противопожарный режим
10:45 В Асбесте спасли 66-летнюю женщину после инсульта
10:14 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об убийстве в 2004 году
09:53 ДТП с возгоранием автомобиля произошло под Красноуфимском
22:11 Три попытки найти приватизатора на национализированный свердловский завод Малика Гайсина оказались безуспешными
21:21 Бывший хоккеист из Первоуральска предстанет перед судом за гибель зубного техника
20:29 Каждый десятый дошкольник на Урале плохо видит из-за гаджетов
20:06 Заказ еды на имя Гитлера обошёлся тагильскому студенту в пять суток ареста
19:38 С июля фуры в центре Екатеринбурга начнут штрафовать автоматически
19:27 По иску «Атомстройкомплекса» суд арестовал счета екатеринбургской «Клиники сердца»
19:18 Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге готовят вновь выставить на торги
19:05 Пышминские озерки получили шанс на спасение
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK