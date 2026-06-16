«Меняются реалии жизни». Во время Ural Music night в Екатеринбурге могут отключить интернет

«Решение об этом принимают специальные органы безопасности. Если они сочтут, что это необходимая мера защиты — значит, это будет сделано»,

«Безопасность жителей и гостей фестиваля — это безусловный приоритет. Меняются реалии жизни. Поэтому обновляются инструкции, которые будут применены к действию в случае беспилотной атаки или каких-то других возможных опасностей. Понятно, что мы отдельно на эту тему провели большие инструктажи с частными охранными организациями, было много оргкомитетов с силовыми структурами на эту тему. На каждой площадке есть руководитель, ответственный, который будет действовать согласно этим инструкциям»,