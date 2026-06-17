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Суд признал законным арест главы «Авто-Нома» по делу о смертельном ДТП в Екатеринбурге
Фото: Ленинский районный суд Екатеринбурга
Свердловский областной суд не нашёл оснований для изменения решения Ленинского районного суда Екатеринбурга отправить руководителя компании-перевозчика ООО «Авто-Ном» Алексея Яркова в СИЗО.
Напомним, после смертельного ДТП у храма Большой Златоуст, в котором погибло четыре человека, включая ребёнка, Яркову предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц. Следствие полагает, что он, как глава компании, недостаточно заботился о безопасности.
Алексею Яркову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2026 года.
Адвокаты обвиняемого обжаловали это решение, но безуспешно. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
Напомним, после смертельного ДТП у храма Большой Златоуст, в котором погибло четыре человека, включая ребёнка, Яркову предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ – об оказании руководством автотранспортного предприятия услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших смерть двух и более лиц. Следствие полагает, что он, как глава компании, недостаточно заботился о безопасности.
Алексею Яркову была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 10 августа 2026 года.
Адвокаты обвиняемого обжаловали это решение, но безуспешно. Областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменений, сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области. Мероприятие для возрастной категории 18+
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